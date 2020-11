Revenire in Stefan cel Mare! "Vin pe jos! Chiar si fara bani!" Anunt urias pentru Dinamo: cine e gata sa sara in ajutorul echipei

Dinamo are mare nevoie in acest moment de un sef la departamentul de copii si juniori.

Dupa ce Marcos Rubino, directorul Centrului de Copii si Juniori de la Dinamo a plecat din Romania, 'cainii' ar putea avea avea ocazia sa il readuca pe Gabi Raduta, care spune ca ar veni pe jos inapoi la club.

Gabi Raduta spune ca ar fi dispus sa munceasca inclusiv pe gratis la Dinamo si avand in vedere situatia financiara a clubului din Stefan cel Mare, propunerea ar putea parea extrem de tentanta. Fostul oficial al 'cainilor' a purtat deja o discutie cu sefii spanioli de la Dinamo:

"Eu am avut o discutie prieteneasca cu noii conducatori ai lui Dinamo. Sa nu uitam ca Dinamo a fost in primele 2 echipe in ultimii 8 ani la Copii si Juniori. Daca m-as intoarce la Dinamo? Pe jos vin, din America, dar sa lucrez cu oameni profesionisti. Las totul pentru Dinamo. Chiar si fara bani. Tinand cont ca n-am mai luat banii din ianuarie… ce mai conteaza cateva luni? Eu si cu Danciulescu n-am luat banii. Dar n-am dat clubul in judecata ca noi chiar iubim acesta echipa", a declarat Gabi Raduta, pentru doardinamo.ro.