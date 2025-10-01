Adrian Porumboiu, fostul arbitru și patron de la FC Vaslui, a dispărut de peste zece ani din peisajul fotbalului românesc, dar urmărește și comentează totul de la distanță. Până acum, omul de afaceri a spus hotărât că nu vrea să se întoarcă în fotbal, dar acum are de gând să se implice la FC Botoșani în calitate de sponsor.



Iftime a dezvăluit că Porumboiu i-a propus o sponsorizare pentru echipa sa cu una dintre companiile sale. Un ajutor financiar ar conta enorm pentru FC Botoșani, care are un buget de șase milioane de euro pentru acest sezon.



Valeriu Iftime, despre implicarea lui Porumboiu la FC Botoșani



Moldovenii au avut un start foarte bun de sezon în Superligă. Sunt pe locul doi, cu 22 de puncte după 11 runde, la doar două puncte distanță de liderul Universitatea Craiova. Performanța este una remarcabilă, având în vedere că Botoșaniul s-a luptat, în ultimii ani, pentru salvarea de la retrogradare.



„Domnul Porumboiu e un om extraordinar, avem o relație din ce în ce mai bună, el îmi scrie la fiecare meci. Mi-a spus la un moment dat că ar vrea să facă și el o sponsorizare cu una dintre companiile dânsului.

Nu știu dacă e mult sau puțin, dar e foarte bine ca orice om de fotbal din Moldova să se atașeze de echipa asta, jucăm fotbal, suntem unde trebuie.



El a cheltuit enorm de mult, bănuiesc că are dreptate, habar nu am, dar el a trăit într-o junglă în care toți erau împotriva dânsului. El iubește fotbalul și mi s-a părut că e atașat de valorile noastre moldovenești. Eu țin mult la treaba asta”, a spus Iftime, în exclusivitate pentru Sport.ro.



Ca investitor al FC Vaslui, Adrian Porumboiu nu a cucerit niciun trofeu, dar cea mai mare realizare a sa a fost accederea în grupele UEFA Europa League. În 2013 s-a retras oficial, iar clubul a dispărut după o scurtă perioadă de timp.



Moldovenii de la FC Botoșani se pregătesc pentru un alt meci important. În următoarea etapă se vor duela cu UTA Arad, ocupanta locului șapte, iar o victorie o poate menține în zona locurilor fruntașe.

