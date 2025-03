Jocul celor de la FC Botoșani îi dă încredere lui Valeriu Iftime, finanțatorul echipei, care are planuri mari pentru sezonul următor dacă va reuși să evite retrogradarea în play-out.



Elevii lui Leo Grozavu au început play-out-ul în afara locurilor retrogradabile. Sunt pe locul 16, la egalitate cu celelalte echipe din zona Moldovei, Oțelul Galați și Poli Iași.



Valeriu Iftime: ”Șase milioane de euro e bugetul clubului”



Iftime spune că echipa sa va avea la dispoziție un buget de șase milioane de euro pentru sezonul următor, similar cu cel din sezonul ăsta, și țintește o clasare pe locul opt. Omul de afaceri crede că FC Botoșani poate obține chiar și o calificare în play-off.



„Am un plan făcut cu Leo, cu toată echipa noastră. Dacă Dumnezeu ne ajută să facem ceea ce credem acum, o să vedeți o echipă care chiar știe să joace fotbal. Am bătut FCSB-ul, am bătut Rapidul acasă, cu Dinamo am făcut egal și puteam câștiga, cu CFR am făcut egal acasă. Cu o echipele de play-off chiar am jucat bine. Eu cred că echipa noastră, așa cum o văd acum și cum am vorbit și cu Leo, cred că mă gândesc la anul să fim până în locul opt.



Eu, cu șase milioane de euro, pot să fiu în play-off. Cam ăsta e bugetul clubului, patru milioane de euro am pus eu. Șase milioane cu tot cu academia noastră”, a spus Iftime, în dialog cu Sport.ro.



Sezonul 2020-2021 a fost ultimul în care FC Botoșani a reușit să se claseze în zona locurilor de play-off, dar a încheiat pe locul șase, departe de pozițiile care asigură participarea în cupele europene.



În 2020, FC Botoșani a evoluat chiar și în preliminariile Europa League, dar a fost eliminată încă din turul doi de Shkendija (0-1).