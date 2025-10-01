Barcelona - PSG, de la 22:00 în Liga Campionilor. Echipe probabile + cine este favorită la victorie + mari absențe în cele două tabere. Analiza lui Dan Chilom

Un meci șoc astăzi în UEFA Champions League! Campioana Spaniei dă piept cu campioana Franței, dar și deținătoarea en-titre a trofeului. 

Barcelona a început sezonul de UCL cu o victorie la Newcastle, scor 2-1, iar în campionat vine după o serie de 4 victorii consecutive, pe primul loc cu 19 puncte, unul peste Real Madrid

PSG a învins în primul meci de UCL pe Atlanta, scor 4-0, iar în întrecerea internă este pe prima poziție, la egalitate cu Lyon. 

În ultimele 5 partide directe, cele două formații și-au împărțit victoriile:

Barcelona două, PSG două, și un rezultat de egalitate.

BARCELONA - PSG | Echipe probabile

Barcelona: Szczesny - Kounde, Eric Garcia, Cubarsi, Gerard Martin - De Jong, Pedri - Yamal, Olmo, Ferran Torres - Lewandowski

PSG: Chevalier - Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes - Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz - Mbaye, Goncalo Ramos, Barcola

Absenți importanți extrem de importanți pentru cele două grupări

  • Barcelona: Gavi și Raphinha
  • PSG: Dembele și Doue

Așadar, noul balon de aur nu va evolua în confruntarea etapei din UCL.

Casele de pariuri o dau favorită pe Barcelona, oferindu-i o cotă de 1.90 la victorie. 

PSG este cotată cu 4.40!

Egalul are 4.30

Pariul “ambele echipe marchează” este cel mai selectat de către pariori la această confruntare. 

Cotă - 1.45.

Cei doi tehnicieni, Hansi Flick și Luis Enrique, s-au întâlnit o singură dată, iar partida s-a terminat la egalitate. 

În ultimele 10 confruntări directe, scorul este 5-4 pentru catalani.

Meciul se joacă pe Olimpicul din Barcelona. 

Michael Oliver va conduce partida, arbitru care acordă în medie 3,48 cartonașe galbene, și 0,14 roșii.

Sugestia Sport.ro:

Peste 2,5 goluri

