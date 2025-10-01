Barcelona - PSG, de la 22:00 în Liga Campionilor. Echipe probabile + cine este favorită la victorie + mari absențe în cele două tabere. Analiza lui Dan Chilom

Un meci șoc astăzi în UEFA Champions League! Campioana Spaniei dă piept cu campioana Franței, dar și deținătoarea en-titre a trofeului.

Barcelona a început sezonul de UCL cu o victorie la Newcastle, scor 2-1, iar în campionat vine după o serie de 4 victorii consecutive, pe primul loc cu 19 puncte, unul peste Real Madrid

PSG a învins în primul meci de UCL pe Atlanta, scor 4-0, iar în întrecerea internă este pe prima poziție, la egalitate cu Lyon.



În ultimele 5 partide directe, cele două formații și-au împărțit victoriile:

Barcelona două, PSG două, și un rezultat de egalitate.



BARCELONA - PSG | Echipe probabile



Barcelona: Szczesny - Kounde, Eric Garcia, Cubarsi, Gerard Martin - De Jong, Pedri - Yamal, Olmo, Ferran Torres - Lewandowski



PSG: Chevalier - Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes - Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz - Mbaye, Goncalo Ramos, Barcola

