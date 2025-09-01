Exact în ziua în care Gigi Becali a anunțat public că a pus capăt negocierilor pentru aducerea sa la FCSB, un alt club din Italia a intrat decisiv în cursă și este aproape de a obține semnătura internaționalului român.



Comisionul care l-a scos din minți pe Becali



Gigi Becali a dezvăluit luni dimineață că transferul lui Adrian Rus la FCSB a picat dintr-un motiv incredibil. Deși se înțelesese cu jucătorul de la Pisa, patronul roș-albaștrilor a fost deranjat de comisionul cerut de impresarul fotbalistului, în valoare de 100.000 de euro.



Reacția sa a fost una categorică: "M-a sunat. Am vorbit și m-am înțeles și mi-a spus că vrea 100.000 de euro impresarul. Bine, nu mi-a spus impresarul, mi-a spus avocatul. Bă, înseamnă că sunteți nebuni și i-am închis telefonul. Păi, ce, transfer impresarul? Joacă el fotbal?".



Italienii s-au mișcat rapid



În timp ce ușa de la FCSB se închidea zgomotos, în Italia se deschidea o alta. După ce și Sampdoria, un alt club de Serie B interesat de român, a renunțat definitiv la negocieri din rațiuni financiare, pe fir a intrat o altă echipă.



Presa din Italia, prin Gazzetta dello Sport, anunță că Spezia, formație care evoluează tot în eșalonul secund, a demarat ofensiva pentru Rus și este acum în pole-position pentru a-l transfera. Italienii notează că mutarea s-ar putea oficializa în următoarele ore, profitând de blocajul apărut pe celelalte piste.



Pus pe lista de plecări de Pisa după promovarea în Serie A, Adrian Rus este evaluat la 1,2 milioane de euro și mai are contract cu gruparea toscană până în 2026.

