Este bine cunoscut faptul că CFR Cluj trece printr-o perioadă sensibilă din punct de vedere financiar. Clubul a intrat în insolvență după ce a părăsit cupele europene. Mai mult decât atât, echipa a avut interdicție la transferuri.

Cristi Pulhac, reacție surprinzătoare după intrarea în insolvență a CFR Cluj

Pentru a se șterge o parte din datorii, CFR Cluj a apelat la insolvență. În mod normal, cum planul de reorganizare a fost aprobat, salariile restante nu mai trebuie achitate, iar plățile vor fi „la zi” abia după data începerii insolvenței.

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de luni, 19 octombrie, Andrei Grecu i-a avut în studio pe Ciprian Marica și Cristi Pulhac.

După înfrângerea cu UTA din etapa a 12-a, Marius Șumudică a amintit, încă o dată, faptul că formația patronată de Neluțu Varga trece printr-o perioadă grea, iar obiectivul clubului este unul singur: salvarea de la retrogradare.

Ciprian Marica e de părere că Marius Șumudică este omul potrivit la locul potrivit, iar CFR Cluj, în ciuda problemelor financiare mari, poate găsi o cale de scăpare.

Spre deosebire de Marica, Pulhac a avut o reacție surprinzătoare. Fostul fundașul e de părere că la formația din Gruia există în continuare bani. Pentru a-și consolida argumentul, Pulhac a mizat că toți fotbaliștii, în frunte cu Cordea, ar fi plecat de la club dacă ar fi știut că nu își vor încasa drepturile salariale.

Ciprian Marica a abordat subiectul: „Și Marius Șumudică e român până la urmă! A făcut o treabă bună, a și stat prin afară, prin Turcia. Nu a făcut chiar o treabă rea la CFR Cluj. Situația CFR-ului nu e roz. Nu ai bani, ești în insolvență, nu ai oameni care să conducă și care să ia decizii. Sunt situații complicate, în care antrenorul nu are ce să facă, doar să se ascundă în spatele problemelor”.

Reacția lui Cristi Pulhac nu a întârziat să apară: „Eu nu cred că CFR nu are bani. Eu refuz acest lucru! Mă refer la jucători. Faptul că te întârziau 3-4 luni de zile... Eu nu am văzut la jucătorii de la CFR să se plângă de bani, aluzie la Cordea. De ce? Cineva le promite că le dă bani. Și le și dă! Jucătorii străini primesc salarii mari, au o calitate bună. Se interesează și ei când vin aici. Partea asta financiară nu cred că este o problemă pentru ei. Suntem obișnuiți cu asta!”.