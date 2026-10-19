Partida PSG - Barcelona, din runda a treia din faza ligii de Champions League, va avea loc marți, de la ora 22:00 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Atât Barcelona, cât și PSG vor avea absențe importante pentru partida extrem de așteptată de fanii fotbalului.

Hansi Flick, veste incredibilă pentru fanii Barcelonei: „Poate fi titular”

Antrenorul german al Barcelonei a fost întrebat despre lista accidentaților pentru meciul cu PSG, dar și despre jucătorii incerți pentru meciul de la Paris.

Raphinha este unul dintre acești jucători, pentru că brazilianul a revenit sâmbătă, la meciul din deplasare cu Real Betis, după ce a venit accidentata de la naționala Braziliei.

Hansi Flick a anunțat că jucătorul de 29 de ani ar putea fi titular în atacul catalanilor pentru meciul de marți cu PSG.

„Da, poate fi titular”, a spus Hansi Flick înainte de meciul cu PSG.

Raphinha are un start de sezon incredibil în tricoul Barcelonei și a reușit 14 goluri și trei pase decisive în nouă meciuri jucate în acest sezon.

Jucătorul brazilian este cotata la 70 de milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

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