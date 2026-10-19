Runda cu numărul 13 din SuperLiga va aduce în prim-plan un duel extrem de interesant. Liderul Dinamo se va deplasa în Gruia, pentru duelul cu CFR Cluj. „Câinii” vin după 5 victorii la rând în competiția internă, pe când ardelenii au cedat în etapa precedentă.

Cristi Pulhac, reacție savuroasă înainte de CFR Cluj - Dinamo

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de luni, 19 octombrie, Andrei Grecu i-a avut în studio pe Ciprian Marica și Cristi Pulhac.

Invitații lui Andrei Grecu au prefațat partida dintre CFR Cluj și Dinamo. Ciprian Marica a transmis că formația pregătită de Marius Șumudică poate face surpriza, însă depinde foarte mult de discursul antrenorului.

În schimb, Cristi Pulhac o vede favorită certă pe Dinamo. Expertul VOYO a precizat că Marius Șumudică poate avea un aport important în vederea rezultatului final, însă formația din Ștefan cel Mare a dat dovadă de o formă excelentă după reluarea campionatului, spre deosebire de echipa din Gruia.

Ciprian Marica a abordat subiectul: „CFR e o echipă care pare dispusă fiecărui rezultat. Nu au nicio presiune, nu au nicio apăsare. Joacă câteodată, câteodată mai puțin bine. Poți să te aștepți să facă o surpriză, ca Marius Șumudică să motiveze foarte bine jucătorii, dar se poate ca nu”.

Cristi Pulhac l-a completat pe fostul său coleg de la Dinamo: „(n.r. - Vor fi probleme cu CFR?) Depinde cum va face Șumudică ședința. Dacă va spune că Armstrong vă omoară, Cîrjan vă driblează, iar Karamoko vă driblează... Am văzut și la meciul cu FC Botoșani, am văzut declarațiile. Au simțit și ei o oarecare maturitate în jocul lui Dinamo, nu au fost presați de timp, au avut răbdare, au controlat.

Când spune asta un adversar despre tine... Dinamo va fi un adversar pe măsură pentru câștigarea titlului. Nu cred că vor avea mari probleme, au un antrenor bun, care a știut să gestioneze bine situațiile. Dinamo a arătat bine după pauza aceasta lungă, iar CFR suferă, suferă și fizic. Dacă nu marchează la ocaziile pe care le au, meciul e pierdut”.