NEWS ALERT A venit verdictul TAS! Ilie Drăgan a pierdut procesul cu Răzvan Burleanu

A venit verdictul TAS! Ilie Drăgan a pierdut procesul cu Răzvan Burleanu Fotbal intern Ilie dragan frf 180326
SPORT.RO
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TAS a luat decizia după contestația lui Ilie Drăgan.

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Ilie DraganRazvan BurleanuFRFTAS
Din articol

Luna martie a acestui an l-a adus în prim-plan și pe lIlie Drăgan, contracandidatul lui Răzvan Burleanu la șefia FRF, în Adunarea Generală. Drăgan a fost invins nimicitor! Ulterior, Drăgan a contestat la TAS mandatul lui Burleanu.

Decizia TAS la contestația lui Ilie Drăgan

Răzvan Burleanu a câștigat al patrulea mandat la șefia de la Casa Fotbalului cu 258 de voturi, pe când Ilie Drăgan a adunat doar 5 voturi. Ulterior, Drăgan a mers la TAS pentru a își căuta dreptatea.

Președintele clubului de copii si juniori 3 Kids Sport București a contestat alegerile.

Ilie Drăgan a strâns 25.000 de euro pentru a își căuta dreptatea la Tribunalul de la Lausanne. În seara zilei de luni, 19 octombrie, TAS a venit cu un verdict nefavorabil, astfel că Răzvan Burleanu va fi în continuare șef la Federația Română de Fotbal.

În urma deciziei, TAS a validat al patrulea mandat a lui Răzvan Burleanu la șefia Federației Române de Fotbal.

Speța a fost judecată inițial de olandezul Frans de Weger, ca ulterior, după intervenția lui Drăgan, acesta să renunțe, iar contestația a fost arbitrată de către spaniolul Kepa Larumbe.

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Răzvan Burleanu, președintele FRF
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Burleanu, la al patrulea mandat la FRF

Răzvan Burleanu a fost ales prima dată în funcţia de preşedinte al FRF în 2014, la vârsta de 29 de ani. Plecat atunci din postura de outsider, principalul favorit fiind Gică Popescu, Burleanu a beneficiat din plin de condamnarea fostului internaţional în Dosarul Transferurilor, cu doar o zi înaintea alegerilor pentru funcţia de preşedinte al FRF.

Fostul preşedinte al Federaţiei Române de Minifotbal şi al celei europene a câştigat alegerile din 2014, învingându-l în turul doi pe fostul preşedinte al Comisiei Centrale a Arbitrilor, Vasile Avram. El a beneficiat atunci şi de ajutorul acordat de candidaţii Gheorghe Chivorchian şi Marcel Puşcaş, care i-au cedat voturile şi care au ocupat, ulterior, funcţii de conducere în federaţie.

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