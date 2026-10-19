Luna martie a acestui an l-a adus în prim-plan și pe lIlie Drăgan, contracandidatul lui Răzvan Burleanu la șefia FRF, în Adunarea Generală. Drăgan a fost invins nimicitor! Ulterior, Drăgan a contestat la TAS mandatul lui Burleanu.

Decizia TAS la contestația lui Ilie Drăgan

Răzvan Burleanu a câștigat al patrulea mandat la șefia de la Casa Fotbalului cu 258 de voturi, pe când Ilie Drăgan a adunat doar 5 voturi. Ulterior, Drăgan a mers la TAS pentru a își căuta dreptatea.

Președintele clubului de copii si juniori 3 Kids Sport București a contestat alegerile.

Ilie Drăgan a strâns 25.000 de euro pentru a își căuta dreptatea la Tribunalul de la Lausanne. În seara zilei de luni, 19 octombrie, TAS a venit cu un verdict nefavorabil, astfel că Răzvan Burleanu va fi în continuare șef la Federația Română de Fotbal.

În urma deciziei, TAS a validat al patrulea mandat a lui Răzvan Burleanu la șefia Federației Române de Fotbal.

Speța a fost judecată inițial de olandezul Frans de Weger, ca ulterior, după intervenția lui Drăgan, acesta să renunțe, iar contestația a fost arbitrată de către spaniolul Kepa Larumbe.