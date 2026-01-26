OFICIAL Italiano-argentinianul campion național care a trecut prin Superliga și a jucat în cupele europene a schimbat echipa: „Bienvenido!”

Italiano-argentinianul campion național care a trecut prin Superliga și a jucat în cupele europene a schimbat echipa: „Bienvenido!” Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Fundașul lateral și-a schimbat echipa.

TAGS:
Bryan MendozaBoca UnidosPetrolul PloiestiFC BotosaniFC Noah
Din articol

Bryan Mendoza, fundaș dreapta cu dublă cetățenie italiano-argentiniană, va evolua în sezonul 2026 pentru Boca Unidos, în liga a 3-a din Argentina. 

Clubul a anunțat oficial sosirea sa, alături de alți doi jucători: Pablo Moreyra și Gustavo Mbombaj. Comunicatul a fost transmis astfel: „¡BIENVENIDOS! Trei jucători noi se alătură lotului nostru profesionist pentru sezonul 2026”.

A trecut prin Superliga și a jucat în cupele europene 

Mendoza, născut pe 7 martie 1993 în Latina, Italia, și-a început în ligile inferioare din Argentina, la Sacachispas, Deportivo Armenio și Barracas Central.

În 2019, Mendoza a debutat în Europa, semnând cu FC Botoșani în Liga 1, unde a evoluat și în calificările Europa League împotriva lui Ordabasy. 

A urmat un împrumut la Petrolul Ploiești și o scurtă perioadă la Comuna Recea, înainte de a reveni în Argentina. 

Din 2022 a jucat la Botev Vratsa în Bulgaria, iar din 2024 a evoluat la FC Noah în Armenia, unde a câștigat titlul și Cupa națională și a participat în preliminariile Europa League și Conference League, inclusiv împotriva lui Chelsea, într-un zdrobitor 8-0 pentru londonezi.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cum poți rămâne fără toți banii din conturi ori fără identitatea digitală. Hackerii aplică metoda „password spraying”
Cum poți rămâne fără toți banii din conturi ori fără identitatea digitală. Hackerii aplică metoda „password spraying”
ARTICOLE PE SUBIECT
Oțelul Galați – Csikszereda, de la ora 17:00: ciucanii, în fața unei oportunități imense
Oțelul Galați – Csikszereda, de la ora 17:00: ciucanii, în fața unei oportunități imense
Jazmin Peralta, „prințesa din Rosario”. Hocheista face ravagii pe social media
Jazmin Peralta, „prințesa din Rosario”. Hocheista face ravagii pe social media
Și-a dat acordul! Liverpool, gata de transferul unui jucător de 60.000.000€
Și-a dat acordul! Liverpool, gata de transferul unui jucător de 60.000.000€
ULTIMELE STIRI
E-MIL prezintă Pastila de Sport. Chivu, în delir, FCSB, demnă de compasiune, iar Sorana, emoționată
E-MIL prezintă Pastila de Sport. Chivu, în delir, FCSB, demnă de compasiune, iar Sorana, emoționată
Sabalenka, în varianta „tunată“: Aryna și-a expus buzele botoxate la Australian Open
Sabalenka, în varianta „tunată“: Aryna și-a expus buzele botoxate la Australian Open
Ostapenko a făcut „KO” o jucătoare la Australian Open: letona face performanță la dublu alături de un alt „fost coșmar” al Simonei Halep
Ostapenko a făcut „KO” o jucătoare la Australian Open: letona face performanță la dublu alături de un alt „fost coșmar” al Simonei Halep
Curg ofertele pentru Memphis Depay!
Curg ofertele pentru Memphis Depay!
„Zidul” de la Euro 2026! Portarul de care nu se trece: cifre fabuloase pentru liderul Germaniei
„Zidul” de la Euro 2026! Portarul de care nu se trece: cifre fabuloase pentru liderul Germaniei
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Două plecări de la FCSB în aceeași zi! Începe ”curățenia” de iarnă la campioana României

Două plecări de la FCSB în aceeași zi! Începe ”curățenia” de iarnă la campioana României

Atacantul a rupt tăcerea, după ce Gigi Becali a tot anunțat că îl transferă la FCSB

Atacantul a rupt tăcerea, după ce Gigi Becali a tot anunțat că îl transferă la FCSB

„Clienții“ lui Becali: scârbit, patronul FCSB-ului i-a scos la pauza meciului cu CFR

„Clienții“ lui Becali: scârbit, patronul FCSB-ului i-a scos la pauza meciului cu CFR

Gigi Becali a vrut să-l înlocuiască în minutul 10 la meciul cu CFR Cluj: ”Bă, Mihai, hai să-l schimbăm pe ăsta!”

Gigi Becali a vrut să-l înlocuiască în minutul 10 la meciul cu CFR Cluj: ”Bă, Mihai, hai să-l schimbăm pe ăsta!”

FCSB - CFR Cluj 1-4 | Dezastru pentru roș-albaștri! Formația lui Daniel Pancu umilește campioana României

FCSB - CFR Cluj 1-4 | Dezastru pentru roș-albaștri! Formația lui Daniel Pancu umilește campioana României



Recomandarile redactiei
Ostapenko a făcut „KO” o jucătoare la Australian Open: letona face performanță la dublu alături de un alt „fost coșmar” al Simonei Halep
Ostapenko a făcut „KO” o jucătoare la Australian Open: letona face performanță la dublu alături de un alt „fost coșmar” al Simonei Halep
Panduru îl „taxează” pe Charalambous după înfrângerea cu CFR: „Ce înseamnă asta?”
Panduru îl „taxează” pe Charalambous după înfrângerea cu CFR: „Ce înseamnă asta?”
Sabalenka, în varianta „tunată“: Aryna și-a expus buzele botoxate la Australian Open
Sabalenka, în varianta „tunată“: Aryna și-a expus buzele botoxate la Australian Open
Curg ofertele pentru Memphis Depay!
Curg ofertele pentru Memphis Depay!
Și-a dat acordul! Liverpool, gata de transferul unui jucător de 60.000.000€
Și-a dat acordul! Liverpool, gata de transferul unui jucător de 60.000.000€
Alte subiecte de interes
Marian Barbu va arbitra în Conference League echipa cu patru fotbaliști din România!
Marian Barbu va arbitra în Conference League echipa cu patru fotbaliști din România!
Cei patru fotbaliști din România au făcut din nou show în Conference League!
Cei patru fotbaliști din România au făcut din nou show în Conference League!
Adrian Mihalcea a "explodat" după Unirea Slobozia - Petrolul 1-2: "Să mă ierte Dumnezeu!"
Adrian Mihalcea a "explodat" după Unirea Slobozia - Petrolul 1-2: "Să mă ierte Dumnezeu!"
Petrolul și-a anunțat noul transfer: ”Bun venit!”
Petrolul și-a anunțat noul transfer: ”Bun venit!”
Mircea Rednic a pus tunurile pe proprii săi elevi după eșecul cu FC Botoșani: ”Vor sta la rând, așa e la mine!”
Mircea Rednic a pus tunurile pe proprii săi elevi după eșecul cu FC Botoșani: ”Vor sta la rând, așa e la mine!”
FC Botoșani - UTA Arad 1-0. Sadiku, eroul moldovenilor într-un meci cu o mulțime de ocazii
FC Botoșani - UTA Arad 1-0. Sadiku, eroul moldovenilor într-un meci cu o mulțime de ocazii
CITESTE SI
Ministrul Agriculturii: „Aproape 30% din terenul arabil din România este deținut de companii străine”

stirileprotv Ministrul Agriculturii: „Aproape 30% din terenul arabil din România este deținut de companii străine”

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

Mesajul președintei interimare a Venezuelei pentru Trump: „Gata cu ordinele Washingtonului!”

stirileprotv Mesajul președintei interimare a Venezuelei pentru Trump: „Gata cu ordinele Washingtonului!”

Guvernul renunță la plafonarea gazelor din 31 martie. Care este nota de plată după patru ani de aplicare a măsurii

stirileprotv Guvernul renunță la plafonarea gazelor din 31 martie. Care este nota de plată după patru ani de aplicare a măsurii

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!