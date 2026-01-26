Bryan Mendoza, fundaș dreapta cu dublă cetățenie italiano-argentiniană, va evolua în sezonul 2026 pentru Boca Unidos, în liga a 3-a din Argentina.



Clubul a anunțat oficial sosirea sa, alături de alți doi jucători: Pablo Moreyra și Gustavo Mbombaj. Comunicatul a fost transmis astfel: „¡BIENVENIDOS! Trei jucători noi se alătură lotului nostru profesionist pentru sezonul 2026”.



A trecut prin Superliga și a jucat în cupele europene



Mendoza, născut pe 7 martie 1993 în Latina, Italia, și-a început în ligile inferioare din Argentina, la Sacachispas, Deportivo Armenio și Barracas Central.