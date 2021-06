Reactie catogorica din tabara FCSB, dupa ce magistratii au decis ca palmaresul obtinut intre 1947 si 1998 apartine CSA Steaua: "Vom formula recurs!"

CSA Steaua detine palmaresul pentru perioada 1947-1998, conform Curtii de Apel Bucuresti. Desi nu este definitiva, decizia magistratilor are caracter executoriu.

Razboiul dintre FCSB si CAS Steaua este departe de a se incheia. Asociatia Salvati Steaua, care sustine cauza clubului patronat de Gigi Becali, a anunta ca decizia pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti va fi atacata cu recurs.

"Astazi, dupa indelungi asteptari, avem solutia pronuntata de instanta de apel in privinta palmaresul. Recunoastem ca nu concorda cu sustinerile noastre intru totul, dar nu ne recunoastem invinsi.

Instanta a decis sa admita in parte apelul fostei Societati Fotbal Club Steaua Bucuresti S.A. si, astfel, sa respinga actiunea C.S.A. privitoare la constatarea existentei dreptului asupra palmaresului echipei de fotbal din 1947 pana in 2003. Totusi, DESI NU S-A CERUT ASTA, forul jurisdictional dispune ca palmaresul aceleiasi echipe apartine C.S.A. din 1947 pana in 1998.

Oricat de ciudata ni s-ar parea acum aceasta solutie, prin aceea ca instanta s-a pronuntat asupra unei chestiuni nesolicitate, singurul remediu este formularea caii de atac a recursului.

Avem in vedere ca Legea - art. 397 alin. (1) C. proc. civ. - stabileste ca „Instanta este obligata sa se pronunte asupra tuturor cererilor deduse judecatii. Ea nu poate acorda mai mult sau altceva decat s-a cerut, daca legea nu prevede altfel.” Pe cale de consecinta, daca s-a cerut constatarea existentei dreptului de proprietate asupra palmaresului din 1947 pana in 2003, instanta nu poate acorda acest drept pana in 1998, daca s-a cerut altceva.

Vom formula RECURS!

Am facut doar un pas mic pentru moment, dar, cu perseverenta, avem incredere ca motivele noastre vor fi intelese 'in intregime', asa cum s-au transmis si traditiile glorioase", se arata intr-un comunicat al Asociatiei Salvati Steaua.

Dupa decizia magistratilor de la Curtea de Apel Bucuresti, CSA Steaua are in palmares 19 titluri de campioana, 19 Cupe ale Romaniei, doua Supercupe ale Romaniei, o Cupa a Campionilor Europeni si o Supercupa a Europei.