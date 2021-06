FCSB s-a despartit un jucator! Fundasul si-a anuntat despartirea de vicecampioana Romaniei pe Instagram si i-a transmis un mesaj lui Gigi Becali: "Va multumesc!"

FCSB s-a despartit de un jucator.

Dupa doua sezoane la FCSB, Aris Soileidis a parasit echipa lui Gigi Becali, si, cel mai probabil, si Romania. Fundasul grec nu s-a impus ca titular la FCSB, insa a fost mereu unul dintre favoritii patronului, datorita caracterului sau. Insa, contractul sau a expirat si niciuna dintre parti nu a dorit sa prelungeasca intelegerea.

Soiledis a postat un mesaj pe pagina personala de Instagram, prin care si-a anuntat plecarea: "E timpul sa ne luam ramas bun! A fost o mare onoare pentru mine sa port acest tricou imens, al FCSB, timp de doi ani. Vreau sa multumesc clubului, colegilor mei, proprietarului, presedintelui si fanilor, pentru ca, in cel mai dificil moment din viata mea, au fost acolo pentru a ma sustine. Nu ii voi uita niciodata! Va doresc mult succes pentru sezonul urmator."

In varsta de 30 de ani, Soileidis a jucat 22 de meciuri pentru FCSB in doi ani, insa doar doua in ultimul sezon. In Romania, s-a facut remarcat in perioada in care a jucat pentru FC Botosani. De altfel, FCSB l-a transferat tocmai de la moldoveni, in 2019, in schimbul 75 000 de euro.

Acesta are insa un CV impresionant in spate. Olympiacos, OFI Creta, APO Levadiakos, Drame Soxa, Niki Volou, AEK Atena, Omnia Nikosia si AOK Kerkyra sunt cluburile la care a evoluat.