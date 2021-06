BREAKING NEWS | Lovitura suprema pentru Gigi Becali si FCSB! Instanta s-a pronuntat: palmaresul care include si Cupa Campionilor este la Clubul Sportiv al Armatei

In scandalul nesfarsit dintre cele doua a avut loc astazi un nou act.

Deja e bine cunoscut conflictul dintre clubul armatei, Steaua, si cel patronat de Gigi Becali, FCSB, iar bataliile se dau in instanta de cativa ani. Acum, Asociatia Stelistilor 1947 face public rezultatul unui nou proces, care se refera la palmaresul echipei de fotbal al Armatei din 1947 pana in 1998, detinut dupa cum spun judecatorii de Steaua, formatie aflata in liga secunda, si nu de FCSB, care se pretinde continuatoarea sectiei.

Aceasta decizie a Justiei inseamna ca FCSB are in visteria clubului doar 7 titluri, cele cucerite din 1998 si pana in 2015, 4 Cupe ale Romaniei si 3 Supercupe, insa ramanand fara cel mai important trofeu, Cupa Campionilor Europeni, acesta fiind si motivul pentru care formatia care a fost odata Steaua are cei mai multi fani din Romania.

In comunicatul emis de AS47 se mai arata si faptul ca decizia instantei fie ca va fi contestata sau nu, trebuie sa fie cu titlu executoriu pana la o eventuala noua decizie. Federatia si Liga Profesionista urmeaza probabil sa ofere clarificari in acest razboi dintre cele doua entitati si ce masuri trebuiesc luate.