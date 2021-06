BREAKING NEWS | FCSB l-a prezentat oficial pe Ondrasek dupa ce varful de 32 de ani a trecut vizita medicala. Va purta numarul 13

Zdenek Ondrasek (32 de ani) a semnat pe un an cu FCSB.

Varful a jucat pana la finalul sezonului trecut in Cehia, la Plzen. In cariera, Ondrasek a mai trecut pe la Wisla Cracovia (Polonia), Tromso (Norvegia) sau FC Dallas (SUA). Ondrasek nu l-a costat nimic pe Becali, care a acceptat totusi sa-i plateasca 20 000 de euro pe luna salariu. Daca va confirma, Ondrasek va fi pastrat inca un an la FCSB, a anuntat Becali.

Fotbalistul are 7 selectii in nationala Cehiei, pentru care a inscris de doua ori. Ondrasek va purta numarul 13 la FCSB, a anuntat clubul. Jucatorul a trecut azi vizita medicala si a semnat contractul in Berceni.