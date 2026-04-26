Adrian Briciu, gafă de novice în Dinamo - Rapid!

Dinamo și Rapid își dau întâlnire în etapa #6 din play-off-ul Superligii României pe Arena Națională. La ora disputării partidei, termometrele din Capitală indica 14 grade Celsius.

Derapaje rasiste din galeria lui Dinamo! Bannerele șocante afișate la derby-ul cu Rapid

Chivu pleacă frustrat de la Torino, dar e la un pas de Scudetto: "Un sezon excelent"

Marian Aioani a început în poarta Rapidului cu Dinamo, doar că în al treilea minut de joc a fost schimba, după ce s-a accidentat, cu juniorul Adrian Briciu (18 ani), care a debutat, astfel, în echipamentul giuleștenilor.

Briciu a prins la piept primul șut trimis de Dinamo pe spațiul porții, dar a gafat din lipsa experienței la lovitura de cap a lui Milanov din minutul 39.

Goalkeeperul a scăpat mingea printre picioare, iar ”câinii” au deblocat, în consecință, tabela de marcaj. Milanov a reluat în poartă în urma centrării lui Armstrong.

Moment istoric la Dinamo - Rapid. Galeria lui Dinamo a ridicat o scenografie pentru Mircea Lucescu, iar rapidiștii au aplaudat frenetic

Înainte să înceapă meciul, galeria lui Dinamo a ridicat în Peluza Cătălin Hîdan o scenografie în memoria lui Mircea Lucescu, fostul selecționer al României stins din viață pe 7 aprilie, la Spitalul Universitar de Urgență București.

Rapidiștii, fără steaguri și în plin protest, au aplaudat când galeria lui Dinamo a ridicat scenografia. Cele două galerii au scandat, ulterior, împreună numele fostului mare antrenor care a câștigat titluri atât în Ștefan cel Mare, cât și în Giulești.