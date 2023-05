Deși a fost titular obișnuit la FCSB, cu 44 de meciuri și 4 goluri în tricoul formației bucureștene, Tamm nu l-a impresionat pe Gigi Becali. Omul de afaceri a decis să nu îi prelungească înțelegerea fotbalistului din Estonia, care acum este liber de contract.

Reacția presei din Estonia după ce FCSB a renunțat la Joonas Tamm

Presa din Estonia a scris despre decizia celor de la FCSB și a reamintit că Joonas Tamm a fost desemnat cel mai bun fotbalist al țării în 2022.

"Gigi Becali, președintele lui FCSB, a confirmat că Joonas Tamm, membru al naționalei Estoniei, nu va continua la club și în sezonul următor.

Tamm a ajuns la FCSB în vara anului 2022 și a semnat un contract pe un an plus unul opțional. Asta înseamnă că un an era garantat, iar celălalt ar fi fost posibil doar cu acordul părților. Acum este sigur că această opțiune nu mai este valabilă.

Motivul lui Becali pentru faptul că nu îi prelungește contractul estonului este foarte simplu - Tamm nu este la un nivel foarte bun", a scris Postimees.

"Nu numai Tamm a fost criticat. Pe lângă eston, alți patru jucători pleacă de la echipă. În 2022, Tamm a fost ales cel mai bun jucător eston", a scris și Delfi Sport.

Joonas Tamm a ajuns la FCSB în luna iulie a anului trecut, iar în 2022 a fost desemnat cel mai bun fotbalist eston. Anterior, fundașul a ma jucat la formații precum Flora Tallinn, Desna, Sarpsborg, Trelleborgs, Vorskla Poltava sau Lillestrom.