La o zi după meci, Becali spunea că nu va mai prelungi contractele scadente în vară, iar astăzi a anunțat că în această situație se află și Joonas Tamm (31 de ani).

Joonas Tamm, OUT de la FCSB!

Tamm a fost om de bază la FCSB în acest sezon, cu nu mai puțin de 44 de meciuri jucate și 4 goluri marcate, însă prestațiile fundașului central din Estonia nu l-au mulțumit pe Gigi Becali, care a anunțat astăzi despărțirea.

"Uitați de Tamm, nu o să mai joace la FCSB. Nu mă mai interesează acest fotbalist, iar dacă era să-l doresc în continuare la echipă să fiți convinși că îl semnam până acum. Să stea liniștit, băiatul își va vedea până la ultimul leu din contract.

Ne-am făcut treaba cu el, dar mi-am dat seama că îmi trebuie unul mai bun. Unul care să știe să iasă din apărare, nu din ăștia care să dea bufa-bufa", a spus Gigi Becali, pentru Prosport.

Joonas Tamm a ajuns la FCSB în luna iulie a anului trecut, iar în 2022 a fost desemnat cel mai bun fotbalist eston. Anterior, fundașul a ma jucat la formații precum Flora Tallinn, Desna, Sarpsborg, Trelleborgs, Vorskla Poltava sau Lillestrom.

800.000 de euro este cota de piață a lui Joonas Tamm, potrivit Transfermarkt

Gigi Becali: „Nu poți să câștigi campionatul în doi jucători!”

La o zi după înfrângerea usturătoare suferită de FCSB, Gigi Becali și-a „mitraliat” fără milă jucătorii.

„Și greșeala mea că tot am avut încredere în Cordea ăsta, văd că se duce din ce în ce mai jos. Sorescu îi dă pase lui Borza la trei metri. Ovidiu Popescu, în care am avut încredere și am zis că are bărbăție, se ascundea de minge!

Nu poți să câștigi campionatul în doi jucători, în Coman și în Șut. Compagno a dat gol și nu l-am mai văzut pe teren. Dacă ai mentalitate de fotbalist, îl plimbi pe adversar până îl distrugi. La 2-0 zicea Coman că nu mai e de frică. Îi dai 7-0, pentru că ei s-au descoperit, dar noi ne-am speriat. În partea stângă ce s-a greșit? A ieșit Tavi, se ducea ca un șoricel după Borza.

A intrat Cordea, poate acolo s-a greșit. L-am băgat pe Cristea, că am zis are ăla galben. Dacă nu era Cristea, puteam să fim iar la campionat. A dat pasă la adversar. Bă, voi vă dați seama?! N-au, săracii, nicio vină”, a spus Gigi Becali, la o zi după dezastrul cu Farul.