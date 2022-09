Reacția neașteptată a lui Nicolae Dică despre forma slabă a lui Tavi Popescu: „Nu avea cum să se ducă mai sus”

Nicolae Dică, antrenorul roș-albaștrilor, a vorbit despre forma slabă prin care trece Tavi Popescu, "perla de 50 milioane de euro" a lui Gigi Becali. Tehnicianul a evidențiat faptul că nu mulți tineri români au calitățile fotbalistului.

Dică: „Tinerii nu sunt constanți”

„La Tavi, el a făcut trecerea de la un copil la echipa mare. Nu avea cum să se duca mai sus. Peste câțiva ani, vă fi și mai sus. E normal, la vârstă lui, a început să scadă. Dar sunt convins că prin munca vă reuși să crească din nou, e un jucător cu calități. Sunt foarte putini în Romania cu calitățile lui.

Eu din ce m-am interesat știu că este un băiat ok în afara terenului, nu a avut și nu are probleme. L-am întrebat și mi-a zis că nu are probleme. Se antrenează bine, dar jucătorii tineri nu sunt constanți. Pot juca mai multe meciuri foarte bine, iar apoi să cada, cum s-a întâmplat acum.

În primul rând, trebuie să aibă încredere în el. E clar că eu știu că aia e poziția lui principala (n.r. în stanga), acolo se simte el cel mai bine. Când am vorbit cu patronul echipei să vin la echipa, i-am spus ce gândesc eu. Mi-a spus că am libertate. După, când ești în mijlocul situației, iți dai seama de unele lucruri, când ești zi de zi în mijlocul jucătorilor.”, au fost cuvintele lui Nicolae Dică, potrivit Digi Sport.

