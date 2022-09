Cum a reușit suporterul lui FC U Craiova să se deghizeze în steward la meciul cu Rapid. Dezvăluirea lui Adrian Mititelu

Mititelu a explicat cum ar fi ajuns suporterului lui FC U Craiova, care avea o vestă de steward, în zona galeriei Rapidului și a încercat să fure un steag, dar și ce s-a întâmplat pe tunelul de la vestiare.

Adrian Mititelu: "Săpunaru a provocat incidentele! Un membru al galeriei a făcut rost de o imitație și a vrut să tragă de un steag"

Finanțatorul oltenilor a negat acuzațiile lui Victor Angelescu, care a spus că evenimentele de la Târgu Jiu au fost premeditate, și susține că incidentele au fost provocate de Cristi Săpunaru, care a avut un conflict pe tunelul de la vestiare.

"Acum am făcut și eu o cercetare după aceste evenimente. Am fost și eu curios. Nu e vorba de un pieptar care să ne aparțină nouă. A fost o imitație făcută, iar un membru al galeriei, în asociere cu un alt ziarist, a făcut rost de o chestie din asta care aseamănă cu cele pe care le oferim noi celor acreditați. A fost o acțiune independentă, total străină de cunoștința noastră. Din câte am înțeles eu, a fost delegatul unei publicații din Craiova, ceva în genul ăsta. Acel băiat tânăr, suporter deghizat, a vrut să tragă de un steag. Altceva nu a făcut. El nu era un oficial. El s-a dat ziarist.

Să fim serioși. Toți știm ce se întâmplă în Giulești și ce s-a întâmplat la ultimul meci, când i-am bătut cu 3-2. Lui Săceanu i s-a aruncat cafeaua pe toată cămașă, înjurături și scuipături. Dacă vorbim de organizare, ar trebui ca domnul Angelescu să vorbească de ce se întâmplă în Giulești. Cei de la club mi-au spus că ce au pățit în Giulești a fost ceva incredibil. Eu nu vreau să mă vait ca Angelescu, dar lumea știe. Năravul nu și-l vor schimba nici cu noul stadion. Sunt aceiași oameni și aceleași apucături. Noi am fost de bună credință și toate lucrurile au început de la acest domn Săpunaru. El a început iureșul și scandalul. Nimeni nu a făcut nimic premeditat. Noi eram gazde, dar ei s-au comportat de parcă erau în Giulești. Voiau să ne închidem în camere și să nu mai spună nimeni nimic pentru că era nervos domnul Săpunaru.

Nu a fost nicio premeditare. Eu am vrut să aplanez orice scandal. Implicarea mea a fost pentru a nu mai fi asta, dar m-a depășit. Au fost breșe de organizare, dar de câte ori se întâmplă să facă un fotbalist ce a făcut Săpunaru? Erau 10 oameni și nu puteau să-l țină pe Săpunaru. El voia sa meargă să bată pe cineva. Asta e provocare, el a provocat incidentul, nu că noi am premeditat ceva!", a spus Adrian Mititelu, la Digisport.

Ce susțin rapidiștii

Tot scandalul ar fi plecat, potrivit rapidiștilor, de la un steward care a încercat să fure un steag pe care rapidiștii îl înșiraseră pe garduri.

Giuleștenii sunt susținuți și de unele imagini publicate de Vișinii.ro în care se poate observa cum un cetățean care purta o vestă fosforescentă s-a îndreptat către galeria rapidistă și după ce le-a înapoiat fanilor ceva, a încercat să fure unul dintre steagurile acestora.

Ulterior, lucrurile au degenerat. Responsabilii cu paza au strâns rândurile în zonă și nu le-au permis fotbaliștilor giuleșteni să meargă aproape de suporteri. Săpunaru s-a contrat cu reprezentantul stewarzilor și de acolo contrele au continuat cu „Poștașu”, unul dintre liderii suporterilor olteni, iar totul a culminat cu un meleu pe culoarul către vestiare, unde fundașul rapidist și-a împărțit pumni cu un prieten al lui Adrian Mititelu.