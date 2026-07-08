Fosta campioană mondială, finalistă în ediția precedentă, va întâlni reprezentativa Marocului în următoarea fază a competiției. Selecționata lui Didier Deschamps este considerată de multe voci importante drept mare favorită pentru câștigarea unui nou titlu mondial.

În plus, și casele de pariuri o dau pe Franța favorită pentru Cupa Mondială înainte de faza sferturilor. Este urmată de Argentina, dar și de campioana europeană Spania, în opinia specialiștilor.

Marius Baciu, impresionat de Franța: ”Se apropie de ce încercăm să jucăm noi”

Marius Baciu (51 de ani), antrenorul de la FCSB, se află în această perioadă în cantonamentul din Olanda alături de echipa sa, dar urmărește atent tot ce se întâmplă la Cupa Mondială. Tehnicianul este impresionat de jocul Franței și spune că acesta se apropie de ceea ce încearcă să joace fosta campioană a României.

„Într-adevăr, avem nevoie de jucători la mijlocul terenului. Avem câteva ţinte precise şi încercăm să reuşim transferurile. Este şi Cupa Mondială, mulţi aşteaptă şi încă analizează ofertele.

Dacă ne gândim la sistemul de joc, Franţa este o echipă care se apropie de ceea ce încercăm şi noi să jucăm”, a spus Marius Baciu, potrivit orangesport.ro.

Mbappe, în luptă cu Lionel Messi

Mbappe a ajuns la 10 goluri marcate în ultimele şase meciuri la Cupa Mondială. El are în total 19 goluri în 19 partide la Cupa Mondială, fiind la două goluri distanță de recordul lui Lionel Messi (21 goluri).

Leo Messi este acum pe primul loc în topul golgheterilor, cu opt reușite, urmat de Kylian Mbappe și Erling Haaland, cu câte șapte.