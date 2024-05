În Ștefan cel Mare ar fi apărut suspiciuni că la Dinamo ar evolua Edelino Ie, fratele geamăn al lui Edgar Ie. Iar Răzvan Zăvăleanu, administratorul judiciar din ”Groapă” a reacționat imediat.

Reacția lui Răzvan Zăvăleanu după scandalul momentului de la Dinamo

Oficialul celor de la Dinamo a menționat că încă nu a discutat cu Andrei Nicolescu, administratorul special al ”câinilor roșii”, despre situația lui Edgar Ie și a decis să nu facă vâlvă pe subiectul în sine.

”N-o să fac niciun pic de speculație pe acest subiect. Nu am apucat să vorbesc cu Nicolescu în afara de ceea ce am văzut în presă. Am văzut că nu e nici pe banca de rezerve”, le-a comunicat Răzvan Zăvăleanu reprezentanților mass-media.

Edgar Ie, jucător trecut pe la academiile de la Sporting și FC Barcelona, a ajuns liber de contract în Ștefan cel Mare la sfârșitul lui februarie, dar nu a impresionat în ”Groapă”.

Ultima experiență a lui Edgar Ie, înainte de cea de la Dinamo, a fost la Bașakșehir în Turcia, în perioada ianuarie 2023 - ianuarie 2024. Doar opt apariții a bifat fundașul la echipa turcilor.

