Reacția lui Nicolae Dică, după startul de vis la CS Mioveni: "Vrem să facem ceea ce nimeni nu se așteaptă!"

După 1-0 contra celor de la Petrolul, CS Mioveni a câștigat și la Arad, contra celor de la UTA, scor 2-1. Amine Benchaib a reușit o dublă în prima repriză (9' și 45' - penalty), în timp ce golul gazdelor a fost înscris de Milosevic, în minutul 81.

Nicolae Dică: "Doar așa vom putea să ne îndeplinim obiectivul!"

În ciuda celor două victorii consecutive, CS Mioveni rămâne pe ultimul loc în Liga 1, însă Nicolae Dică este încrezător că echipa sa poate reuși "ceea ce nimeni nu se așteaptă" - să se salveze de la retrogradare.

"Luptăm la fiecare meci, așa cum am spus când am venit la echipă. Ceea ce am pregătit pentru acest joc, pentru acest teren, în multe momente ne-a ieșit. Era clar că cei de la UTA vor pune o presiune pe noi, jucând pe teren propriu. Noi am știut ce să facem cu mingea pe contraatacurile pe care le-am avut. Avem jucători cu tehnică bună, cum e Benchaib, sau cu viteză bună, Bogdan Rusu. Am reușit să le punem probleme, să marcăm două goluri, dar și să avem alte ocazii. Nu le-am dat șansa celor de la UTA să aibă multe ocazii. A venit acel gol, o centrare de la 30 de metri, o minge căzută în careu. Un mijlocaș central trebuia să fie acolo, dar important e că am câștigat și că suntem pe un drum bun.

Deocamdată nu am obținut absolut nimic, doar două victorii. Am arătat că suntem o echipă care luptăm la fiecare meci, iar cu fiecare adversar vom da totul pentu a obține punct sau puncte. Îi felicit pe băieți pentru atitudine.

Am adus 7 jucători noi, a mai apărut unul la Mioveni ieri, deci 8. Disciplină, multă muncă la antrenament, pregătim bine jocurile, iar băieții sunt concentrați 100% să dea totul. Doar așa vom putea să ne îndeplinim obiectivul, să facem ceea ce nimeni nu se aștepta de la noi. Noi credem în noi și deocamdată suntem pe drumul cel bun. Trebuie să fim modești în continuare și uniți. Deocamdată doar am câștigat două jocuri", a spus Nicolae Dică, după meci.

CS Mioveni ocupă locul 16, ultimul, cu 15 puncte în 23 de etape, însă s-a apropiat la cinci lungimi de penultima clasată, UTA Arad.