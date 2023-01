În startul conferinței de presă, Nicolae Dică a explicat de ce a ales CS Mioveni și a recunoscut că are o misiune foarte dificilă în privința salvării de la retrogradare.

Nicolae Dică, prezentat la CS Mioveni: "Nimeni nu ne dă nicio șansă, dar vom încerca să ne salvăm"

"Știu că mă așteaptă o periodă foarte dificilă, dar sunt pregătit pentru acest lucru. Mă bucur că cei din conducere s-au gândit la mine, că au avut răbdare să mă aștepte. Au fost anumite condiții pe care le-am pus, iar când s-au îndeplinit am decis să vin - mă refer la partea financiară și cea cu jucătorii. Mai așteptăm jucători în decursul acestor zile, încă 3-4 și cred că acesta va fi lotul.

Pentru mine e un lucru important că vin la o echipă din Argeș, județul în care m-am născut. Vreau ca Argeșul să aibă în continuare două echipe în Liga 1. Împreună sper să ne îndeplinim acest obiectiv, chiar dacă nimeni nu ne dă nicio șansă. Asta mi-a spus domnul primar de la prima discuție: 'Eu nu-ți impun obiectivul să rămâi în prima ligă, ci trebuie să încerci să rămâi în prima ligă'. Asta vom încerca să facem... cu aceste transferuri care s-au făcut, cu banii care s-au virat către jucători", a spus Dică.

CS Mioveni a făcut două transferuri după ce s-a înțeles cu Nicolae Dică. La echipă au sosit atacantul Bogdan Rusu (ultima oară la FCSB) și portarul Alexandru Greab (FC Argeș).

Nicolae Dică: "Salvarea cu CS Mioveni ar fi mai impresionantă decât calificarea în Conference League cu FCSB"

Ulterior, Nicolae Dică a vorbit despre alte transferuri pe care le pregătește CS Mioveni și a explicat de ce nu consideră că ar fi o pată pe CV-ul său o eventuală retrogradare.

"Sunt jucători străini care vor veni. Mă refer la Diallo (n.r - Amadou Diallo), la Dylan (n.r - Dylan Mboumbouni). Mijlocaș de bandă, fundaș central, număr 10. Ei sunt jucătorii care au venit până acum. Mai așteptăm fundași lateralii și un mijlocaș ofensv. Mi-am dorit să aduc români, dar mi-a fost greu să aduc. Vom încerca să mai aducem 3-4 jucători.

Da, mie îmi plac provocările, iar insistența celor din conducere m-a făcut să vin la echipă. Am văzut că s-au spus multe, că ce se va întâmpla cu cariera mea dacă retrogradez. Dacă îmi aduc bine aminte, domnul Mircea Lucescu are o retrogradare cu Corvin Hunedoara și este cel mai bun antrenor român din acest moment. Îmi aduc aminte și de fostul meu coleg de la CFR, De Zerbi, care a retrogradat cu Benevento și antrenează acum în Anglia. Nu trebuie să-i pui unui antrenor imediat ștampila.

Este o mare provocare pentru mine, dar a fost o provocare și când am mers la FC Argeș, în Liga 3, pe locul 7. Am reușit să fac rezultate bune și să promovez echipa. A fost o provocare și când am mers la Steaua (n.r - FCSB), în primul și mai ales în al doilea mandat. Îmi plac provocările, să muncesc. Știu ce pot să fac și îmi doresc din tot sufletul să reușim împreună.

Nu am nimic de demonstrat. Eu știu ce am făcut pe unde am fost. M-am dus la FCSB, am dus echipa în Conference League, unde nu spera nimeni. Apoi, dacă rămâneam până la finalul campionatului, puteam să-mi îndeplinesc obiectivul. Nu eram departe de campionat. Eram aproape de play-off, iar cu cele două restanțe puteam să ajung în play-off. Eu sunt mulțumit de perioada scurtă din al doilea mandat pentru că am reușit să duc echipa în Conference League.

Bogdan Rusu se întoarce acasă și trebuie ajute echipa să rămână în prima ligă. El e un jucător cu mare experiență, cunoaște bine clubul, dar nici el nu are nimic de demonstrat. Doar lui, că încă e un jucător de valoare și poate să joace mulți ani de acum încolo.

Mai impresionant (n.r - decât calificarea cu FCSB în grupele Conference League) ar fi salvarea echipei de la retrogradare pentru că nimeni nu ne dă nicio șansă. Toată lumea spune că Mioveni e retrogradată. Noi vom încerca la fiiecare joc să luptăm pentru fiecare punct. Nu vom fi o echipă care ne vom preda la fiecare meci dinainte să fim bătuți. Vom merge să dăm totul cu oricine vom juca.

Cu Alceus (n.r - de la FC Argeș) am fost în discuții. Ne-a spus că vine doar când voi semna contractul. Când am semnat eu contractul, el s-a înțeles cu un club din Cipru. Dar este posibil să mai aducem jucători de la FC Argeș", a mai spus Dică.

De-a lungul carierei, Nicolae Dică a mai fost de două ori principal la FCSB, de două ori la FC Argeș și secund la naționala României, în mandatul lui Mirel Rădoi.

CS Mioveni este cea mai slabă echipă din Liga 1. A câștigat un singur meci, iar după 21 de etape are doar 9 puncte, fiind la 10 lungimi în spatele următoarelor clasate, U Cluj și UTA Arad.

Primul meci al lui CS Mioveni din acest an este programat sâmbătă, 21 ianuarie, de la ora 17:00, contra celor de la Petrolul Ploiești.