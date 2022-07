Reacția lui Mihai Stoica când a auzit teoria despre Joonas Tamm: "Ferească Dumnezeu! Niște prostii"

Fundașul central din Estonia, care măsoară 1,93m, se alătură lui Joyskim Dawa și Rachid Bouhenna pe lista noutăților de la FCSB, toți evoluând pe postul de stoper.

Reacția lui Mihai Stoica când a auzit teoria despre Joonas Tamm

Până în 2015, Tamm a evoluat și pe postul de atacant, având destul de multe goluri marcate la formații din Estonia sau Suedia. Ulterior, a rămas exclusiv la postul de fundaș central, evoluând constant în țara natală, Norvegia, Polonia sau Ucraina.

Având în vedere istoricul lui Tamm, în spațiul public a apărut teoria potrivit căreia fundașul ar putea fi folosit la FCSB și pe postul de atacant central dacă vreodată va fi nevoie, însă Mihai Stoica a respins vehement această idee, considerând-o drept "o prostie".

"Ferească Dumnezeu! Eu am rămas uimit când am citit prostiile astea. Nici nu s-a pus problema în orele întregi cât am discutat de chestia asta. Nu d-asta l-am adus.

Îl compar cu Robert Huth, care a jucat la Chelsea și Leicester. Are un gabarit impresionant, nu numai talie, ci e și gros. Vă mărturisesc că am acordat mai mare atenție și datorită faptului că l-a văzut jucând anul ăsta pe Kait (n.r - mijlocașul lui Rapid). Aveam o idee procencepută despre fotbaliștii din Estonia.

Greșit, nu a fost propus de mine. Ne vin foarte mulți jucători, iar eu dau tuturor din staff temă să studieze jucătorul respectiv. Gigi nu poate să aleagă decât din România", a spus Mihai Stoica, la Orange Sport.

Joonas Tamm, prima reacție după transferul la FCSB

Fotbalistul cu 50 de meciuri și patru goluri în naționala Estoniei a trecut ieri vizita medicală, iar azi a efectuat un prim antrenament la FCSB.

Joonas Tamm a acordat un interviu după sosirea în România în care a explicat de ce a ales FCSB și ce obiective și-a stabilit pentru sezonul care stă să înceapă.

"Înseamnă foarte mult pentru mine să semnez cu un club cu o asemenea istorie, cu asemenea fani și un stadion superb.

Am fost surprins, dar am fost interesat imediat. M-am consultat cu agentul, am spus 'Da' și am venit aici. FCSB este un club care joacă în Europa tot timpul, sunt ambiții mari aici și cred că experiența mea, faptul că am jucat atât de multe meciuri, a contat.

Voi încerca să fiu cât mai bun, iar cu echipa, să câștigăm campionatul și să avem succes în Europa.

Nu stiu foarte multe despre suporteri, doar ce am văzut recent, însă știu că sunt foarte mulți. Mesajul meu pentru ei ar fi să ne ajute să câștigăm campionat și să avem succes în Europa", a spus Joonas Tamm, pentru FCSB TV.