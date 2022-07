Tamm, un fundaș central estonian în vârstă de 30 de ani, a semnat cu FCSB din postura de jucător liber de contract. Stoperul de 1.92m a evoluat în ultima stagiune la Vorskla Poltava și Flora Tallinn, iar acum a semnat un contract pe un sezon cu vicecampioana României, având și opțiunea de prelungire a înțelegerii.

Joonas Tamm, prima reacție după transferul la FCSB

Fotbalistul cu 50 de meciuri și patru goluri în naționala Estoniei a trecut astăzi vizita medicală, iar marți va efectua primul antrenament cu noii săi colegi de la FCSB.

Joonas Tamm a acordat un prim interviu după sosirea în România în care a explicat de ce a ales FCSB și ce obiective și-a stabilit pentru sezonul care stă să înceapă.

"Înseamnă foarte mult pentru mine să semnez cu un club cu o asemenea istorie, cu asemenea fani și un stadion superb.

Am fost surprins, dar am fost interesat imediat. M-am consultat cu agentul, am spus 'Da' și am venit aici. FCSB este un club care joacă în Europa tot timpul, sunt ambiții mari aici și cred că experiența mea, faptul că am jucat atât de multe meciuri, a contat.

Voi încerca să fiu cât mai bun, iar cu echipa, să câștigăm campionatul și să avem succes în Europa.

Nu stiu foarte multe despre suporteri, doar ce am văzut recent, însă știu că sunt foarte mulți. Mesajul meu pentru ei ar fi să ne ajute să câștigăm campionat și să avem succes în Europa", a spus Joonas Tamm, pentru FCSB TV.

Joonas Tamm, prezentat la FCSB

Joonas Tamm (30 de ani) este noul jucător al vicecampioanei României. Pentru acest transfer a insistat Mihai Stoica, managerul general al FCSB-ului, după cum a spus Gigi Becali.

„Internaționalul estonian în vârstă de 30 de ani a efectuat vizita medicală și se va alătura lotului condus de Anton Petrea marți dimineață.

Clubul nostru îi urează Bun Venit și să aibă parte de cât mai multe succese în tricoul roș-albastru!

Joonas Tamm s-a născut la 2 februarie 1992, în Tallinn și a început fotbalul profesionist la JK Viljandi Tulevik. De-a lungul carieriei, fundașul a mai evoluat pentru Flora Tallinn, juniorii Sampdoriei, Norrkoping (Suedia), Sylvia (Suedia), Trelleborg (Suedia), Sarpsborg (Norvegia), Korona Kielce (Polonia), Lillestorm (Norvegia), Desna (Ucraina) și Vorskla Poltava (Ucraina)”, se arată pe pagina oficială de Facebook a FCSB-ului.