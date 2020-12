Reactia lui Marius Croituru, dupa ce Botosani a fost egalata in ultima secunda a meciului: "Probabil trebuie sa marcam sapte goluri ca sa plecam cu trei puncte!"

FC Botosani a remizat cu Sepsi, scor 2-2, intr-un meci din etapa a 12-a din Liga 1.

Echipa lui Marius Croitoru a condus cu 2-0, dar a fost egalata in ultimele secunde ale meciului. FC Botosani a ajuns la al doilea rezultat de agalitate consecutiv in campionat. Etapa trecuta, echipa lui Croitoru a remizat cu Universitatea Craiova, scor 0-0. Ultima victorie a moldovenilor din Liga 1 a fost pe 23 octombrie, cand au castigat cu 2-1, in fata lui Gaz Metan Medias.

"Asta este, nu avem ce face. Am avut meciul in mana, am pierdut doua puncte importante. Cum sa nu fiu suparat cand mai erau 30 de secunde? Joaca minge lunga, te reasezi, se termina meciul si pleci cu trei puncte acasa. Mai mult ce sa fac? Normal ca sunt nervos! Nu mai are importanta.

Problema e ca am avut 3-4 jucatori care puteau sa rezolve faza. Atacuri clare nu am vazut (n.r. - de la Sepsi). Ai avut 2-0 si la un minut ai luat gol. In minutul 90+4 am luat iar gol. Nu s-au dezechilibrat, s-au aparat destul de bine baietii. Din pacate, vine acel sut care, din punctul meu de vedere... nu mai zic nimic. Nu vreau sa jignesc pe cineva si ma abtin. Sunt prea suparat acum ca sa mai zic ceva la cald.

Degeaba am avut o aparare bine organizata, degeaba am marcat doua goluri daca plec cu un punct. Probabil trebuie sa marcam sapte goluri ca sa plecam cu trei puncte. Acasa dau doua goluri, iau trei. Acum dau doua, iau doua. Nu stiu cate goluri trebuie sa dam ca sa luam trei puncte. Vinovati suntem cu totii", a declarat Marius Croitoru.