Antrenorul lui FC Arges, deranjat de atitudinea lui Marius Croituru inaintea debutului in Liga 1: "Si eu am fost lovit de ignoranta in anumite momente"

FC Arges va juca cu Botosani, maine, in primul meci din noul sezon al Ligii 1.

Marius Croitoru, antrenorul celor de la FC Botosani a declarat ca echipa lui este favorita in acest meci. Dupa aceasta declaratie, Ionut Badea a fost deranjat de atitudinea lui Croitoru si a spus ca si el mai este lovit de ognoranta in anumite momente.

"Si eu am fost lovit de ignoranta in anumite momente. Pentru noi este important sa intelegem ca tot ce am facut pana acum are darul de a ne da foarte multa incredere. Suntem constienti de valoarea adeversarului. E un adeversar care a demonstrat ceva in Liga 1. Dar ce poate fi mai frumos decat sa incepi campionatul contra unei echipe care joaca in cupele europene", a declarat pentru PRO X, antrenorul lui FC Arges, Ionut Badea.