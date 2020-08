"Am jucat in Kazahstan, stiu fotbalul!" Val de optimism la Botosani! Marius Croitoru poate avea o sansa uriasa: meciul cu Ordabasy se poate juca pe teren neutru

FC Botosani o va infrunta pe Ordabasy din Kazahstan in turul I din Europa League.

Marius Croitoru si-a facut deja temele despre adversarul sau. Cunoaste fotbalul cazac si este optimist inaintea partidei care cel mai probabil se va disputa pe teren neutru.

"E o echipa buna, a terminat in spatele celor de la Astana si Almaty. Joaca un 3-4-3, cu Mahlangu, il stie toata lumea, de la Dinamo si Ludogorets. Singurul lucru bun e deplasarea. In mod normal, am fi facut 7-8 ore cu un charter. Eu am jucat in Kazahstan si stiu exact locatia, stiu fotbalul de acolo. Sunt optimist, indiferent de echipa. Nu mi-e teama, merg sa castig. Se joacă intr-o singură mansa. N-avem nimic de pierdut. Daca se juca tur-retur, da, era mai greu dar asa nu iei in calcul nici suporterii lor", a declarat Marius Croitoru la Digi Sport.

Din cauza ca Romania a fost pusa pe lista rosie din cauza pandemiei, jucatorii Botosaniului nu vor putea sa faca deplasarea in Kazahstan. Astfel, UEFA a gasit o varianta de a se disputa meciul pe teren neutru.

"Singurul impediment e deplasarea. Noi, ca romani, suntem interzisi, suntem pe lista rosie. Atunci intervine acel protocol de la UEFA. In cazul in care vor fi de acord, vin la noi. Daca nu, sa fim de acord intr-o tara care ne-a fost pusa la dispoziție de UEFA. Ceva gen Grecia, Ungaria sau Turcia", a incheiat Croitoru.