Reacția lui Ilie Dumitrescu, după ce FCSB l-a transferat pe Bogdan Rusu: "Îți dai seama ce îi dă prin minte lui Gigi?"

Dacă în cazul lui Miculescu existau discuții de mai multe zile între cluburi, iar FCSB a acceptat să achite clauza de reziliere în valoare de 1,7 milioane de euro, transferul lui Rusu a fost surprinzător.

Ilie Dumitrescu, după transferul lui Bogdan Rusu la FCSB

Bogdan Rusu (32 de ani) a reușit în ultima etapă o dublă pentru CS Mioveni în meciul cu CFR Cluj, pierdut de echipa sa, scor 2-4, și a fost suficient pentru ca Gigi Becali să facă o ofertă. FCSB a plătit 100.000 de euro, însă suma poate ajunge la 250.000 de euro, în funcție de parcursul vicecampioanei României în Conference League.

La conferința de presă de astăzi, Gigi Becali a dezvăluit că l-a sunat pe Bogdan Rusu chiar la pauza meciului FCSB - FC U Craiova 1-1 și l-a întrebat dacă vrea să meargă la formația bucureșteană. Ulterior, omul de afaceri a ajuns la un acord și cu primarul din Mioveni, iar transferul a fost oficializat astăzi.

Ilie Dumitrescu a comentat transferul lui Bogdan Rusu la FCSB și așteaptă ca atacantul să joace pentru a-l putea evalua.

"Am văzut conferința de presă. Și-a permis să-l sune și la pauză pe jucător! Îți dai seama ce îi dă prin minte? A văzut reușita aia cu capul și hai să...

E un jucător cu experiență, e un număr 9 autentic. În general, eu nu mă pronunț, evaluarea se va face după modul în care se va adapta la noile rigori ale clubului. Aici e o presiune foarte mare. În fiecare etapă există acea presiune. FCSB a început ezitant, suferă în această pozițe de număr 9", a spus Ilie Dumitrescu, la Digisport.

Bogdan Rusu a refuzat CFR Cluj și Universitatea Craiova înainte să semneze cu FCSB

Patronul de la FCSB a luat legătura cu Rusu în pauza meciului cu FC U Craiova, de duminică seară, scor 1-1, iar ulterior a plătit 100.000 de euro celor de la CS Mioveni pentru transfer. Suma totală a mutării poate ajunge la 250.000 de euro, în funcție de parcursul vicecampioanei României în Conference League.

La conferința de presă, Gigi Becali a dezvăluit că Rusu a avut oferte și de la alte două cluburi de top din Liga 1, CFR Cluj, care i-ar fi propus un salariu de 25.000 de euro, și Universitatea Craiova, însă atacantul a refuzat, având în vedere că își dăduse deja acordul de a semna cu FCSB.

"O să vedeți cine va fi vedeta anului, uitați-vă! Da, Craiova a vrut să-l ia. CFR l-a sunat acum. Au zis: 'Vino, mă, că îți dăm 25.000 de euro pe lună. Le-a spus: 'Du-te, mă, de aici, lasă-mă în pace'", a spus Gigi Becali, la conferința de presă.

Rusu a completat: "Sunt bucuros că am ajuns la vârsta de 32 de ani să joc la Mioveni și să fie interesate toate cele trei echipe care se bat an de an la titlu. Vorbisem cu Gigi Becali și deja îi promisesem că vin aici. Vorba e vorbă pentru mine și așa va fi mereu".