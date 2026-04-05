Duminică seara, formația pregătită de Ianis Zicu a cedat acasă în fața ialomițenilor, într-o confruntare contând pentru etapa a treia din play-out-ul Superligii. Unica reușită a întâlnirii i-a aparținut lui Espinosa, care a punctat în minutul 54.

Principalul om de atac al constănțenilor a subliniat dificultățile întâmpinate de echipă pe parcursul celor 90 de minute. Alibec a punctat că echipa sa a scăzut surprinzător ritmul după pauză, în ciuda faptului că începuse foarte bine partida.

„Am început bine meciul. Știam că o să ne dea gol pe contraatac. Am trăit asta și anul trecut, este o senzație foarte urâtă să joci cu presiune la fiecare meci. Mi s-a părut că am căzut fizic în repriza a doua”, a spus Denis Alibec, la finalul meciului.

Nemulțumiri la nivelul conducerii

Prestația echipei nu a rămas fără ecou în rândul șefilor clubului, care au taxat imediat modul în care jucătorii au abordat partida.

„E normal să fie nemulțumiți (n.r. - cei din conducere). Ne-au vorbit despre atitudine. Ne-am dat și noi seama că nu am dat totul la acest meci”, a mai spus Alibec.

Farul Constanța a început disputa cu Munteanu în poartă, o linie defensivă formată din Maftei, Larie, Gustavo și Furtado, susținuți la mijloc de Vînă, Dican și Ganea, în timp ce Tănasă a sprijinit cuplul ofensiv alcătuit din Alibec și Ișfan. De partea cealaltă, Claudiu Niculescu a obținut cele trei puncte bazându-se pe Popa - Ibrian, Garutti, Safronov, Dragu - Lungu, Antoche, Pop - Yanakov, Espinosa și Dulcea.