Denis Alibec, în continuare accidentat

Revenit la Farul în această iarnă, Alibec a marcat 3 goluri în primele 6 meciuri, iar ulterior a suferit o accidentare musculară care l-a ținut departe de gazon. Experimentatul atacant va rata și duelul cu Csikszereda, programat sâmbătă, de la ora 17:30.

Ianis Zicu a anunțat că plănuiește să îi ofere minute lui Denis Alibec într-un amical pe care Farul îl va disputa contra lui Ludogorets în pauza competițională.

"Denis Alibec a revenit la antrenament, dar nu cred că o să facă deplasarea pentru acest joc. Ne-am asuma un ritm foarte mare și trebuie să-l avem apt de la următorul meci de acasă.

Vom avea și un meci amical săptămâna viitoare și va avea timp să-și ia niște minute de joc. Nu e apt pentru jocul acesta", a spus Ianis Zicu, la conferința de presă.

Alibec, exclus și din calculele naționalei

În aceste condiții, Alibec nu are nicio șansă să prindă lotul României pentru barajul cu Turcia. Mircea Lucescu are probleme mari la nivelul atacanților, Denis Drăguș fiind suspendat, iar Louis Munteanu accidentat.

Având în vedere numeroasele probleme de lot, Mircea Lucescu ar fi hotărât să îl convoace la această acțiune pe Marius Coman (29 de ani), atacantul celor de la UTA Arad.