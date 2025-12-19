(P) Tottenham – Liverpool: Spurs în derivă, Liverpool în revenire de formă

Un Liverpool revitalizat, aflat într-o formă tot mai solidă sub comanda lui Arne Slot, vine în capitală pentru a profita de fragilitatea unui Tottenham aflat într-o perioadă tulbure. Campioana en-titre caută să-și prelungească seria de invincibilitate, în timp ce gazdele se luptă nu doar cu adversarul, ci și cu propriile recorduri negative.

Presiune la Tottenham

După ce părea că lucrurile se așază sub conducerea lui Thomas Frank, Tottenham a revenit brutal cu picioarele pe pământ cu Nottingham. Forest a făcut spectacol, iar Ibrahim Sangare și Callum Hudson-Odoi au umilit defensiva londoneză într-un 3-0 care a readus toate semnele de întrebare.

Cu trei înfrângeri în ultimele cinci meciuri de Premier League și o poziție modestă în clasament, Spurs se află la șase puncte de ultimul loc de Champions League. Mai mult, o nouă înfrângere sâmbătă ar marca un record negativ istoric, 11 eșecuri pe teren propriu într-un singur an calendaristic.

Absențele complică și mai tare situația. Pape Sarr și Yves Bissouma sunt plecați la Cupa Africii, iar lista accidentaților rămâne lungă.

Pragmatism, recorduri și un bilanț încurajator

În contrast, Liverpool pare să fi găsit stabilitatea exact atunci când avea mai mare nevoie. Deși ultimele săptămâni au fost marcate de tensiuni în afara terenului, victoria cu 2-0 împotriva lui Brighton a readus liniștea pe Anfield. Mohamed Salah, revenit temporar din umbră, a intrat de pe bancă și a scris istorie, stabilind un record impresionant. 277 de contribuții decisive în Premier League pentru un singur club.

Chiar și fără Salah, plecat acum la Cupa Africii, „cormoranii” nu au pierdut niciun meci în ultimele cinci partide. Succesul din Champions League, 1-0 cu Inter, a confirmat că echipa lui Slot poate gestiona și deplasările dificile, un punct sensibil în trecut.

Statistica este clar favorabilă oaspeților. Liverpool a câștigat ultimele două confruntări directe cu Tottenham cu un neverosimil 9-1 la general, inclusiv un 5-1 categoric care a consfințit titlul în primăvara lui 2025.

Chiar dacă Szoboszlai este incert, iar Joe Gomez s-a accidentat, revenirea lui Conor Bradley și posibila reîntoarcere a lui Jeremie Frimpong oferă soluții importante.

