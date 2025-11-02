GALERIE FOTO Faza controversată în secunda 28 din Universitatea Craiova - Rapid. Oltenii au răbufnit la decizia arbitrului

Faza controversată &icirc;n secunda 28 din Universitatea Craiova - Rapid. Oltenii au răbufnit la decizia arbitrului Superliga
Alexandru Hațieganu
Derby-ul dintre Universitatea Craiova și Rapid, disputat în Bănie, a început cu o fază intens discutată chiar din primele secunde.

Universitatea CraiovaAlexandru CicaldauMarcel BirsanRapid
În minutul 1, mai exact în secunda 28, oltenii au fost convinși că au deschis scorul, însă arbitrul Marcel Bîrsan a lăsat jocul să continue.

Mingea a lovit bara și a căzut pe linie

După un atac rapid, Alex Cicâldău a șutat puternic de la marginea careului, iar execuția sa a lovit violent bara transversală. Mingea a căzut pe linia porții, însă reluările au arătat că nu a trecut în întregime, motiv pentru care golul nu a fost validat.

Partida dintre Universitatea Craiova și Rapid contează pentru etapa a 15-a din SuperLigă și este transmisă liveTEXT pe Sport.ro, ACUM.

Oltenii nu au mai pierdut acasă în campionat din 2 mai 2025, când cedau cu 1-2 tot în fața Rapidului, singurul eșec din Bănie în acest an. De cealaltă parte, giuleștenii au o defensivă de fier, cu doar 10 goluri primite în actualul sezon, dintre care doar două în deplasare, și nu au mai pierdut afară din 8 martie 2025, la 0-1 cu Hermannstadt.

