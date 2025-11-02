În minutul 1, mai exact în secunda 28, oltenii au fost convinși că au deschis scorul, însă arbitrul Marcel Bîrsan a lăsat jocul să continue.

După un atac rapid, Alex Cicâldău a șutat puternic de la marginea careului, iar execuția sa a lovit violent bara transversală. Mingea a căzut pe linia porții, însă reluările au arătat că nu a trecut în întregime, motiv pentru care golul nu a fost validat.

Partida dintre Universitatea Craiova și Rapid contează pentru etapa a 15-a din SuperLigă și este transmisă liveTEXT pe Sport.ro, ACUM.

Oltenii nu au mai pierdut acasă în campionat din 2 mai 2025, când cedau cu 1-2 tot în fața Rapidului, singurul eșec din Bănie în acest an. De cealaltă parte, giuleștenii au o defensivă de fier, cu doar 10 goluri primite în actualul sezon, dintre care doar două în deplasare, și nu au mai pierdut afară din 8 martie 2025, la 0-1 cu Hermannstadt.

