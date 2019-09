Reactia lui Alexandru Stan dupa scandalul in care a fost implicat in Bucuresti: "Un angajat de acolo i-a vorbit urat sotiei mele"

Alexandru Stan a fost implicat intr-un scandal in aceasta seara la o spalatorie din Bucuresti.

Fostul fundas al celor de la FCSB a oferit prima reactie dupa incident:

"Am avut un incident, dar nu a fost vorba despre a veni politia. Eram la o spalatorie, pur si simplu. Cu sotia mea eram. Un angajat de acolo i-a vorbit urat. Am vorbit la telefon cu patronul de acolo si i-am spus ca nu mi se pare normal. Au fost ceva discutii, dar dupa am intrat la film. Da, la spalatoria de la Plaza Romania. Un angajat s-a luat de sotia mea.", a spus Alexanadru Stan pentru ProSport

Cei doi au fost la un pas de a se lua la bataie.

"Da. Dar nu conteaza asta. S-a intamplat ceva. Nu am sunat la politie. Nu am facut nimic. Ma pun la mintea tuturor prostilor? Lucrurile au fost la un pas de a degenera. S-a platit ceva si nu s-a respectat", a mai spus jucatorul.