Helmut Duckadam a fost marele „erou de la Sevilla”, după ce a apărat toate penalty-urile jucătorilor Barcelonei: Alexanko, Pedraza, Pichi Alonso şi Marcos Alonso. Alexandra, soția legendarului portar și, Julianne, fiica acestuia au fost pe stadionul pe care Helmut Duckadam a făcut istorie: Ramon Sanchez Pizjuan. „Acest 7 mai o să fie unul special. Am ales să merg cu fiica mea la Sevilla. Deci în acea zi magnifică de 7 mai, la 40 de ani distanţă… O să fiu prezentă cu Julianne pe stadion şi o să trăim puţin din ce s-a întâmplat acolo. Julianne nu a mai fost şi vreau să o duc şi pe ea acolo unde tatăl ei a făcut performanţă”﻿﻿, a spus Alexandra Duckadam în urmă cu câteva zile.

Iovan, amintiri de colecție despre evoluția lui Iordănescu „(n.r.- dacă știa că Anghel Iordănescu intenționează să intre în finala Cupei Campionilor Europeni). Nu, din câte îmi amintesc eu știam că e pe bancă, că e antrenor secund, dar nu. A fost o surpriză plăcută, dacă e să mă întrebați acum. Eram și noi copleșiți de importanța jocului, nu mai țin minte, deși era un jucător foarte important, cu experiență. Eram mai mult preocupați de joc și nu dacă e sau nu nea' Puiu rezervă. Cert este că atunci când a intrat pe teren s-a făcut o liniște la echipă extraordinară. Ne-a dat încredere. Vedeți cascadele alea de driblinguri și nu pierde mingea. Când a intrat, încrederea noastră a crescut. A contribuit și el, și a făcut un joc foarte bun”, a povestit Ștefan Iovan, invitat la Steaua TV. Iovan este în prezent coordonatorul antrenorilor de la academia Stelei București, echipă pentru care a evoluat în două perioade între anii 1980–1991 și 1992. Ștefan Iovan a cucerit alături de „militari” de cinci ori Divizia A, de trei ori Cupa României, o dată CCE și o dată Supercupa Europei.