Steaua a celebrat cu mare fast momentul Sevilla, cel mai important rezultat din istoria fotbalului românesc, dar juristul armatei, Florin Talpan, a „fiert“.

De când a obținut sigla și palmaresul Stelei, în urma proceselor câștigate cu clubul patronat de Gigi Becali, Talpan trăit cu o doză mare de furie și frustrare. Pentru că a considerat că meritele sale, în obținerea acestei victorii istorice, n-au fost recunoscute pe deplin.

Fix asta reiese și din mesajul kilometric pe care Talpan l-a publicat, astăzi, pe Facebook cu ocazia zilei de 7 mai.

Iată mai jos, mesaj integral al lui Florin Talpan:

Astăzi, 7 mai 2026, aniversăm 40 de ani de la victoria de la Sevilla, datorită rezultatelor excepționale ale sportivilor din 1986, dar și muncii mele începute în anul 2004, când am făcut singur opoziție la marca lui Becali și am înregistrat pe banii mei marca Steaua București.

Prin muncă asiduă, continuă și profesionistă, dusă ani la rând în instanțe, am contribuit decisiv la câștigarea mărcii, numelui și palmaresului Clubului Sportiv al Armatei Steaua București și la câștigarea zecilor de procese intentate de FCSB împotriva clubului și a statului român, în încercarea de a ne fura identitatea.

Fără să mă laud, spun doar adevărul: fără mine, această victorie din anul 1986 nu ar fi fost celebrată astăzi de Clubul Sportiv al Armatei STEAUA, iar acum s-ar fi celebrat `ziua FCSB`. Celor care se laudă astăzi cu rezultatele muncii mele, celor care mă hărțuiesc să renunț, celor care mă sancționează de fiecare dată când câștig un dosar pentru statul român și nu pentru mine, ar trebui să le fie rușine!

Ei știu foarte bine cine sunt, ce am realizat prin munca mea! Opinia publică și suporterii știu, la rândul lor, numele acestor persoane! Ar trebui să le fie rușine deoarece urmăresc doar capital electoral, în timp ce sunt cu bagajele la ușă, dar încă trag nădejde să rămână și să se folosească de munca mea fără a îmi recunoaște meritele!

Iar cei care astăzi se laudă cu rezultatele muncii și luptei mele nu ar trebui să uite cine a dus această luptă singur, într-o perioadă în care nimeni nu a avut curajul să o facă. Istoria nu poate fi ștearsă, iar adevărul nu poate fi ascuns doar pentru ca ei, nu au curajul să o recunoască!

Eu am ales să lupt pentru identitatea, onoarea și continuitatea Steaua București, indiferent de presiuni, amenințări sau interesele celor care au încercat să profite de această muncă.