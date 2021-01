Reactia HALUCINANTA a lui Radu Banciu, dupa transferul lui Man la Parma! "Cum sa dai 12 milioane pe praful asta? Nu va face purici acolo, va fi imprumutat!"

Dennis Man a devenit cel mai scump jucator din istoria Ligii 1.

Radu Banciu este socat de pretul de transfer al lui Man si considera ca valoarea jucatorului este mult mai mica. De asemenea, jurnalistul considera ca nu va reusi sa se adapteze in campionatul italian. Dennis Man ar putea debuta pentru Parma, duminica, in meciul contra lui Napoli.

"Am vazut azi imaginea cu Dennis Man pupand fularul ala in culorile Parmei, erau niste grajduri in spate. Mare transfer…Dar trebuie sa suflam si in iaurt. De unde sa dai, ma, 12 milioane de euro pe praful asta? Plus trei milioane de euro bonusuri, cand Dennis Man nu are nicio performanta la nivel international, nu tin minte sa fi calificat nationala Romaniei pe undeva, sa fi avut vreun rezultat in cupele europene.

Nu pot sa cred ca o asemenea suma e reala. FCSB e singurul club de fotbal din lume care anunta, prin vocea patronului sau, sume care nu exista. In ziua de azi poti sa iei imprumut, cu plata esalonata, dar nu da nimeni 15 milioane pe un jucator necunoscut.

Ne intriga putin aceasta informatie putin fiabila. El nu valoreaza niciun sfert din suma asta. El, pe praful asta, valoreaza doar 1,5 milioane de euro. In fotbalul romanesc se minte, cifrele sunt de obicei umflate.

Sigur, Dennis Man era liderul echipei, juca bine in Liga 1. Era genul de jucator care, pe final, cand FCSB intalnea o echipa usor de bumbacit, ajuta echipa sa castige. Nu a fost asa de important incat sa asigure titlul echipei sale din prima parte a campionatului, nu era un jucator determinant.

Pentru el, campionatul Italiei e cum era pentru noi, pe vremuri, cand granitele erau inchise, o evadare in Occident. Sa ajungi dintr-un campionat rahitic cum e al nostru sa joci, totusi, in Serie A.

Ce o fi in capul alora de la Parma? Nu au nicio stabilitate, nicio logica, Parma se pregateste de retrogradare. Acolo, daca ai relatii, scapi de retrogradare cum face Genoa in ultimii ani", a declarat Radu Banciu pentru LookSport.

De asemenea, Radu Banciu a sustinut ca Man nu are nici 1 la suta sanse sa reuseasca in fotbalul mare si ca va fi imprumutat in Turcia sau Belgia.

"Dupa parerea mea, Dennis Man nu are nici 1% sanse sa reuseasca in fotbalul mare. Lucrurile sunt evidente, nu exista niciun jucator din Romania care sa fie titular intr-o echipa serioasa din strainatate.

Chiar daca unii vor spune ca sunt exceptii, Chiriches, Stanciu, Radu Stefan. Hai sa lasam! Nu exista niciun jucator de la noi care sa poata sa conteze ca titular intr-o echipa serioasa din Occident.

Sa-l includem si pe Ianis, care s-a facut de ras pe unde s-a dus si a ajuns sa joace intr-un campionat inferior Romaniei, pentru ca Scotia e sub Romania.

Nu cred ca CFR, in toti anii astia, e inferioara lui Rangers sau lui Chelsea. Acum, daca vine Reghecampf la Craiova, nu va mai fi nici Craiova sub liderele campionatului scotian.

Ne surprinde ca Man a putut fi vandut la o suma uluitoare. E adevarat, insa, ca OM l-a dat pe Marlene Ake la Juventus pe opt milioane de euro. Dar e o smecherie, pentru ca in acelasi timp OM l-a adus pe Franco Tongia, un junior in dreptul caruia scrie ca OM a platit opt milioane.

In realitate, cei doi jucatori au facut un fel de mutare ca pe tabla de sah, o rocada, si niciunul nu a costat niciun ban. Eu nu cred ca Man e de 12 ori mai valoros decat Ake, care a jucat patru meciuri de Champions League. Pretul corect pentru Man e 12 milioane? Categoric nu!

Nu va face purici acolo, va fi imprumutat prin Turcia sau Belgia, campionate din astea unde poti scoate capul. Stanciu e lider de echipa in Belgia, dar nu e un fotbalist pentru campionatele mari din Europa", a mai spus Banciu.