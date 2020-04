Reactia FCSB dupa ce americanii au anuntat transferul lui Coman: "Va fi foarte greu, dar asta e viata"

Este tot mai probabil ca Florinel Coman sa plece de la FCSB, iar cel mai aproape este de un transfer in America.

Florinel Coman, supranumit si "Mbappe" de Romania, este tot mai aproape de un transfer la Orlando City, in Major League Soccer din America.

Atacantul in varsta de 22 de ani este cel mai valoros din echipa lui Becali, iar patronul spera sa obtina bani seriosi pe jucator, bani cu care ar asigura traiul echipei pntru urmatorul sezon.

Salariul lui Coman ar urma sa fie de aproape un milion de euro pe an. "Mie imi place America, e interesanta. Decat in Spania la o echipa mica unde sa nu joci cum au facut altii, mai bine in America. Orlando e un oras frumos, e aproape de Miami. Salariul nu e rau deloc. Va fi greu fara el, dar asta e viata. Daca e o oferta buna ii dai drumul in perioada asta. Dar nu sub 10 milioane de dolari, este tanar si poate creste.", a spus Duckadam pentru DigiSport.

Becali are mare nevoie de banii de pe Florinel Coman, mai ales ca au scazut cotele tuturor jucatorilor si criza financiara a lovit din plin si in domeniul fotbalistic. S-a mai vorbit de un transfer al lui Coman in Spania, iar Nicolae Dica are mare incredere in atacantul ros-albastru, fiind sigur ca ar face fata in orice campionat.

Florinel Coman are 30 de goluri pentru FCSB si este asteptat sa umple conturile echipei in plina criza.