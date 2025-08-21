Formația din Ardeal a suferit o înfrângere categorică împotriva celor de la Hacken. Tabela la finalul celor 90 de minute a arătat 7-2 în dreptul suedezilor.

Eșecul rușinos l-a determinat pe Dan Petrescu (57 de ani), să își dea demisia. La conferința de presă post-meci, antrenorul a anunțat că va părăsi echipa din Gruia.

Ce a spus Neluțu Varga despre demisia lui Dan Petrescu

Imediat după anunțul tehnicianului, PRO TV l-a contactat pe patronul Ioan Varga pentru a aflat ce s-a întâmplat exact. Finanțatorul a recunoscut că nu a urmărit meciul și și-a cerut scuze față de fani.

Întrebat despre demisia "Bursucului", Varga a ținut să ne asigure că nu a fost dat afară și că mai multe detalii vor fi dezvăluite în zilele ce urmează.

"Sunt tare supărat și nu știu ce s-a întâmplat. Eu sunt departe. Nu am văzut meciul, decât scorul.

Nu pot să comentez nimic. Mă doare sufletul. Îmi pare rău. Mi-aș fi dorit să ne calificăm.

Asta este, vom vedea zilele viitoare ce va fi. Nu știu ce Dan (n.r - Petrescu) nimic, dacă și-a dat demisia. Eu nu l-am dat afară.

Nu știu ce s-a întâmplat. Sunt departe. N-am vorbit cu nimeni", a spus în exclusivitate Ioan Varga pentru PRO TV.

Umilință istorică pentru CFR Cluj!



Trupa pregătită de Dan Petrescu a încasat cele mai multe goluri din istoria sa, într-un meci disputat în cupele europene. Până acum, recordul era deținut de meciul AS Roma - CFR Cluj, scor 5-0, în 2020, în grupele Europa League.



Astfel, CFR Cluj a încasat pentru prima dată în istorie șapte goluri într-un meci european. Acel eșec de la Roma era până astăzi cel mai dur eșec suferit de ardeleni în cupele europene.

