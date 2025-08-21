Aberdeen - FCSB 0-1, ACUM pe VOYO | Probleme pentru roș-albaștri! Cisotti este eliminat

Video cu golul lui Daniel Bîrligea! Atacantul FCSB-ului a deschis scorul cu Aberdeen

Prima manșă dintre FCSB și Aberdeen se va juca în Scoția, pe ”Pittodrie Stadium”. Meciul este programat joi seară, 21 august, de la ora 21:45, și va putea fi urmărit în direct pe VOYO.

Faza golului a plecat de la Ștefan Tîrnovanu, care l-a găsit pe David Miculescu. Jucătorul FCSB-ului a câștigat duelul cu fundașul advers și i-a trimis perfect lui Daniel Bîrligea, care l-a învins fără probleme pe portarul lui Aberdeen și a deschis scorul în minutul 32.