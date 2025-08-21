VIDEO EXCLUSIV Video cu golul lui Daniel Bîrligea! Atacantul FCSB-ului a deschis scorul cu Aberdeen

Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB a deschis scorul în partida cu Aberdeen, care se vede în exclusivitate pe VOYO.

TAGS:
FCSBdaniel birligeaEuropa LeagueAberdeen
Din articol
  • Vlcsnap 2025 08 21 22h33m55s300
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Video cu golul lui Daniel Bîrligea! Atacantul FCSB-ului a deschis scorul cu Aberdeen

Prima manșă dintre FCSB și Aberdeen se va juca în Scoția, pe ”Pittodrie Stadium”. Meciul este programat joi seară, 21 august, de la ora 21:45, și va putea fi urmărit în direct pe VOYO.

Faza golului a plecat de la Ștefan Tîrnovanu, care l-a găsit pe David Miculescu. Jucătorul FCSB-ului a câștigat duelul cu fundașul advers și i-a trimis perfect lui Daniel Bîrligea, care l-a învins fără probleme pe portarul lui Aberdeen și a deschis scorul în minutul 32.

Așa arată primul 11 al FCSB-ului în meciul cu Aberdeen! Înlocuitorii „interzișilor”

FCSB nu se poate baza pe Ngezana, Radunovic și Baba Alhasan din cauza problemei cu vizele pe care le-au avut cei trei, iar Elias Charalambous și Mihai Pintilii au găsit soluțiile pentru a-i înlocui.

Echipele de start:

  • Aberdeen: Mitov – Jensen, Dorrington, Milen, Molloy – Palaversa, Nilsen – Milanovic, Aouchiche, Keskinen - Yengi
  • Rezerve: Suman, Vitolis, Devlin, Shinnie, Knoester, Polvara, Clarkson, Bilalovic, Boyd, Sokler, Lobban
  • Antrenor: Jimmy Thelin

  • FCSB: Târnovanu – Crețu, M.Popescu, Graovac, Pantea – Șut, Chiricheș – Miculescu, Fl. Tănase, Cisotti – Bîrligea
  • Rezerve: Zima, Kiki, Lixandru, Olaru, Edjouma, Politic, Miculescu, Oct. Popescu
  • Absenți: Edjouma, Alhassan, Radunovic (fără drept de joc)
  • Antrenor: Elias Charalambous
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Răspunsul dat de ministrul Educației, după ce a fost întrebat dacă școala va începe pe 8 septembrie: Foarte greu să vă spun
Răspunsul dat de ministrul Educației, după ce a fost &icirc;ntrebat dacă școala va &icirc;ncepe pe 8 septembrie: Foarte greu să vă spun
ARTICOLE PE SUBIECT
Aberdeen - FCSB 0-1, ACUM pe VOYO | Probleme pentru roș-albaștri! Cisotti este eliminat
Aberdeen - FCSB 0-1, ACUM pe VOYO | Probleme pentru roș-albaștri! Cisotti este eliminat
Atmosferă incredibilă la Aberdeen - FCSB! Scenografia scoțienilor din startul partidei
Atmosferă incredibilă la Aberdeen - FCSB! Scenografia scoțienilor din startul partidei
Singura &icirc;ngrijorare a lui Ciprian Marica &icirc;nainte de Aberdeen &ndash; FCSB: &rdquo;Sunt sceptic!&rdquo;
Singura îngrijorare a lui Ciprian Marica înainte de Aberdeen – FCSB: ”Sunt sceptic!”
ULTIMELE STIRI
Istanbul Bașakșehir - Universitatea Craiova 1-2! Oltenii, victorioși &icirc;n Turcia
Istanbul Bașakșehir - Universitatea Craiova 1-2! Oltenii, victorioși în Turcia
&bdquo;Reacția&rdquo; CFR-ului după umilința 2-7 cu Hacken
„Reacția” CFR-ului după umilința 2-7 cu Hacken
Aberdeen - FCSB 0-1, ACUM pe VOYO | Probleme pentru roș-albaștri! Cisotti este eliminat
Aberdeen - FCSB 0-1, ACUM pe VOYO | Probleme pentru roș-albaștri! Cisotti este eliminat
Reacția scoțienilor după golul lui B&icirc;rligea din Aberdeen - FCSB: Greșeală imensă
Reacția scoțienilor după golul lui Bîrligea din Aberdeen - FCSB: "Greșeală imensă"
Cine a distrus-o pe CFR Cluj: Hacken se chinuie &icirc;n campionat, iar omul meciului a jucat &icirc;n Egipt și Australia
Cine a distrus-o pe CFR Cluj: Hacken se chinuie în campionat, iar omul meciului a jucat în Egipt și Australia
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

Aberdeen - FCSB 0-1, ACUM pe VOYO | Probleme pentru roș-albaștri! Cisotti este eliminat

Aberdeen - FCSB 0-1, ACUM pe VOYO | Probleme pentru roș-albaștri! Cisotti este eliminat

Hacken - CFR Cluj 7-2. Umilință istorică! Suedezii au măcelărit echipa lui Dan Petrescu

Hacken - CFR Cluj 7-2. Umilință istorică! Suedezii au măcelărit echipa lui Dan Petrescu

Vezi live online Aberdeen - FCSB. Cum și unde poți vedea meciul din play-off-ul Europa League &icirc;n Rom&acirc;nia

Vezi live online Aberdeen - FCSB. Cum și unde poți vedea meciul din play-off-ul Europa League în România

Reacția BBC după ce 3 jucători de la FCSB au primit interzis la duelul cu Aberdeen

Reacția BBC după ce 3 jucători de la FCSB au primit interzis la duelul cu Aberdeen

Seara extremelor &icirc;n play-off-ul UCL! Autogol, cartonașe roșii și un scor de 5-0

Seara extremelor în play-off-ul UCL! Autogol, cartonașe roșii și un scor de 5-0

CITESTE SI
Care sunt condiţiile lui Putin pentru a &icirc;nceta războiul &icirc;n Ucraina. Informațiile scurse de la Kremlin

stirileprotv Care sunt condiţiile lui Putin pentru a înceta războiul în Ucraina. Informațiile scurse de la Kremlin

Ministrul Educaţiei, criticat după ce a &icirc;ndemnat studenţii să-şi caute job-uri part-time: &bdquo;Nu poți trăi decent&rdquo;

stirileprotv Ministrul Educaţiei, criticat după ce a îndemnat studenţii să-şi caute job-uri part-time: „Nu poți trăi decent”

J.D. Vance: &bdquo;Europenii trebuie să-şi asume cea mai mare parte a poverii pentru securitatea Ucrainei&rdquo;

stirileprotv J.D. Vance: „Europenii trebuie să-şi asume cea mai mare parte a poverii pentru securitatea Ucrainei”

Buzoianu: Romsilva este tratată ca o moşie de un pumn de oameni, care &icirc;i folosesc pe oamenii din subordine ca pe nişte cifre

stirileprotv Buzoianu: Romsilva este tratată ca o moşie de un pumn de oameni, care îi folosesc pe oamenii din subordine ca pe nişte cifre

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
(RO) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UEFA Europa League
FC DRITA - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FC DRITA - FCSB


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!