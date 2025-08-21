Prima manșă dintre FCSB și Aberdeen joacă în Scoția, pe ”Pittodrie Stadium”. Meciul este ACUM în desfășurare și poate fi urmărit în direct pe VOYO.

Reacția scoțienilor după golul lui Bîrligea din Aberdeen - FCSB: "Greșeală imensă"

Faza golului a plecat de la Ștefan Tîrnovanu, care l-a găsit pe David Miculescu. Jucătorul FCSB-ului a câștigat duelul cu fundașul advers și i-a trimis perfect lui Daniel Bîrligea, care l-a învins fără probleme pe portarul lui Aberdeen și a deschis scorul în minutul 32.

În urma deschiderii de scor, publicațiile din Scoția au reacționat. Unele dur, altele sec, toate au scris despre reușita atacantului născut la Brăila.

"Oaspeții deschid scorul pe Pittodrie, după ce Daniel Bîrligea deschide scorul în urma unei greșeli imense în defensiva lui Aberdeen", a scris BBC Scoția.

"Românii deschid scorul. Daniel Bîrligea face o cursă superbă spre poartă și îl învinge pe Mitrov unu-la-unu", a scris și The Scottish Sun.

"Oaspeții conduc după golul înscris de Daniel Bîrligea", a scris sec și Daily Record.

Echipele de start: