Razvan a comentat posibila investitie a familiei Lucescu la Dinamo: "Nu stiu cum vede tatal meu lucrurile. Dinamo are nevoie de asta!"

Razvan Lucescu, antrenorul lui Al Hilal, a vorbit despre posibila implicare a familiei sale in proiectul Dinamo.

Ionut Negoita inca este in cautare de investitori la echipa din Stefan cel Mare, iar pana in prezent, cel mai mare sustinator al clubului sunt suporterii. Fanii 'cainilor' au reusit sa achizitioneze inca 10% din actiunile clubului si planuiesc sa devina actionari majoritari in curand.

Razvan Lucescu spune ca nu se pune problema ca el sa isi poata permite sa investeasca la Dinamo:

"In niciun caz. Eu, personal, nu pot, nu-mi permit asa ceva… In al doilea rand, nu stiu cum vede tatal meu lucrurile. El, intr-adevar, a avut un salariu foarte mare, dar a fost salariu. S-a oprit acum, nu mai produce. Ca Dinamo sau Rapid sa fie intr-o situatie corecta, au nevoie de patroni care sa fie in activitate, care sa produca, care pot asigura un viitor si o strategie pentru viitor. Noi, familia Lucescu, ce sa facem? Intr-un an, doi se poate termina tot ce a acumulat tatal meu si Dinamo s-ar intoarce la situatia de acum. Nu cred ca asta e solutia", a spus Razvan Lucescu, intr-un interviu acordat pentru Fanatik.