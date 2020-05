"Zile intregi nu ai voie sa iesi din casa!" Cum a trait Razvan Lucescu pandemia in Arabia Saudita

Razvan Lucescu a vorbit despre cum a trait perioada de izolare in Arabia Saudita.

In perioada pandemiei de coronavirus, Razvan Lucescu a fost, impreuna cu sotia sa, in Arabia Saudita. Antrenorul lui Al Hilal a povestit pentru Gazeta Sporturilor cum a fost carantina acolo si la ce restrictii au fost supusi.

"Stam intr-un compound de vile, genul „Satul Francez" din Bucuresti. Te poti plimba în voie, mai putin atunci cand sunt restrictii de iesit afara din casa. Am facut sport, am stat in casa, am petrecut timp pretios si de calitate alaturi de sotie. Ea a fost cea mai fericita, chiar mi-a zis ca e cea mai linistita perioada pe care o puteam petrece. N-am mai venit in Romania fiindca nu stiam la inceput cum e cu sistemul de carantina. Si ma gandeam ca decat sa stau 2 saptamani blocat pe undeva, prin vreun hotel, mai bine raman aici, unde am toate conditiile", a spus Razvan Lucescu, unul dintre cei mai de succes antrenori romani din strainatate.

El a declarat ca au fost zile in care nu a avut voie sa iasa deloc din casa. "Am avut un regim special. De exemplu, au fost zile in care nu aveai voie sa iesi din casa timp de 24 de ore. Deloc! O perioada viata a fost deschisa, puteam sa ne plimbam pe langa casa intre orele 8 - 15 sau intre 9 - 17. Sincer, in acea perioada, am iesit doar de 3 ori afara din casa."

Avand foarte multe cazuri de infectare cu noul coronavirus, peste 80.180, in Arabia Saudita au fost restrictii la sange si in ceea ce priveste sportul.

"Au fost restrictii la sange, nu se joaca nimeni. Sunt zile intregi in care nu ai voie sa iesi din casa pana la o anumita ora. De la 1 iunie va urma o relaxare, vor fi redeschise tot mai multe zboruri, iar cele internationale de pe 21 iunie. Vremea de afara, din Arabia, mai limiteaza cazurile de imbolnavire. Sunt 38-40 de grade Celsius. Nu prea iesim din casa in timpul zilei, asa ca nu as putea sa-ti spun daca este suportabila canicula", a mai povestit Razvan Lucescu.

Potrivit GSP, de la 1 iulie, se vor relua antrenamentele la Al Hilal. Echipa pregatita de Lucescu jr. este lider detasat in campionatul saudit, fiind la 6 puncte de Al Nassr. Razvan Lucescu a spus ca meciurile de fotbal vor incepe, cel mai devreme, la 1 august.

"Sunt mai multe variante vizavi de reluarea fotbalului. Ori de la 1 august, ori de la 20 august. Luna viitoare, pe 15, se vor intalni si oficialii federatiilor din Asia pentru a decide in ce conditii si cand se reiau campionatele si Champions League aici. Pana atunci, eu pregatesc diverse strategii de fotbal si tin legatura cu jucatorii", a conchis tehnicianul lui Al Hilal.