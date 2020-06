Razboi intre Liga si Federatia Romana de Fotbal! Razvan Burleanu este atacat de oficialii Ligii! "E un anti-lider"

Justin Stefan face acuzatii la adresa lui Razvan Burleanu.

Justin Stefan, oficial al Ligii Profesioniste de Fotbal, face acuzatii la aadresa lui Razvan Burleanu, presedintele FRF. Burleanu a spus ca Liga 1 este in stare de urgenta dupa ce au fost depistate trei cazuri de infecatri cu Covid.

"LPF l-a somat public zilele trecute pe Razvan Burleanu sa vorbeasca mai putin despre Liga 1 si sa se aplece mai mult asupra competitiilor organizate de FRF. Desconsiderand inca o data somatia noastra, Burleanu a iesit pentru a ne informa ca Liga 1 e in stare de urgenta ca urmare a celor 3 cazuri de COVID-19 existente in randul echipelor din Liga 1. Un mesaj care mai degraba a semanta panica, a creat disensiuni, decat sa uneasca si sa rsponsabilizeze.

Tin sa il informez pe acest anti-lider ca mai multe tari europene s-au confruntat cu aparitia cazurilor de COVID-19 in randul echipelor de fotbal. Spre exemplu, in Germania au fost 16 cazuri, in Spania 25 de cazuri, in Italia 24 de cazuri, in Portugalia 3, in Anglia 18 cazuri. In aceste tari, presedintii de federatii nu au intrat in rolul unor panicarzi, gata sa provoace nejustificat panica.

Spre exemplu, Burleanu ne-a explicat ca play-out-ul este in pericol, cu toate ca nu avem la acest moment o situatie clara a meciurilor care vor fi amanate. De asemenea, nu se pune problema inexistentei unor date pentru reprogramarea meciurilor amanate, cat timp nu s-a stabilit inca o data pentru inceperea sezonului urmator.", a scris Justin Stefan pe pagina sa de Facebook.