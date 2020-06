BREAKING NEWS: UNIC IN LUME! Suntem la un CAZ distanta de HAOS total in Liga 1! Anuntul-cutremur al lui Burleanu

Razvan Burleanu spune ca ar fi aproape imposibil ca Liga 1 sa se joace in totalitate daca printre jucatori ar fi depistat fie si un singur jucator pozitiv!

Fotbal in stare de URGENTA! Asta spune Burleanu ca urmeaza pentru Liga 1 in urmatoarea luna si jumatate.

"Fotbalul trece dintr-o stare de alerta intr-una de urgenta. Nu mai avem posibilitatea sa terminam campionatul in formatul stabilit, pe 2 august. Nu mai sunt date disponibile. E cazul lui Dinamo, care joaca si in Cupa Romaniei. E o perioada de 5 zile in care jucatorii sunt testati, iar daca sunt testati negativ, pot deveni. Daca o echipa va fi nevoita sa stea 14 zile in izolare, trebuie sa luam in calcul ca ai nevoie de inca 14 zile de antrenament pentru a putea juca. Echipa nu mai are cand sa joace, din punctul de vedere al calendarului", a spus Burleanu la Digi 24.

Oficialul recunoaste ca nu are un plan B pentru eventualitatea in care va aparea un alt caz de COVID in Liga 1.

"Nici eu nu stiu ce se va intampla daca vom mai avea alt caz. Acum avem 3 meciuri amanate. Playout-ul e intr-o stare de urgenta. In playoff, sa zicem ca e un calendar mai usor. Cluburile de Liga 1 nu stiu ce vor face. Am solicitat inca de acum doua saptamani sa convocam o adunare generala cu toate cluburile si sa stabilim scenariile", a comentat Burleanu.