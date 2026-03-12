Elias Charalambous a plecat de la FCSB după ce campioana României a ratat play-off-ul Superligii României și a pierdut și meciul cu ”U” Cluj din ultima etapă a sezonului regulat, scor 1-3.

În premieră, FCSB va evolua în play-out. Roș-albaștrii pot ajunge însă în Europa dacă încheie pe una dintre primele două poziții, ca să joace baraj cu adversara din play-out și cu locul 3 din play-off pentru turul 3 preliminar Conference League.

Raul Rusescu, fără perdea: ”E zece la sută din MM Stoica! Aștept cu nerăbdare să văd ce face cu Rădoi”

Raul Rusescu, fost jucător la FCSB, abia așteaptă să-l vadă pe Mirel Rădoi lucrând la FCSB, în contextul în care a explicat că antrenorul a făcut o treabă extrem de bună la Universitatea Craiova în colaborare cu managerul sportiv Mario Felgueiras.

”Dacă mă gândesc la momentul de acum 8-9 luni, când Felgueiras și Rădoi au construit o echipă care se bate fără dubii la campionat, pot doar să fiu încrezător și să aștept cu nerăbdare vara, să văd ce va însemna o echipă construită de Mihai Stoica și Mirel Rădoi.

Mă gândesc că dacă Rădoi cu Felgueiras au reușit să construiască o formație atât de bună ca a Craiovei, atunci Rădoi și Mihai Stoica trebuie să facă o echipă și mai bună.

Asta e clar. Felgueiras e 10% din Mihai Stoica, la nivel de fotbal. Mă refer la nivel de experiență. MM știe mult fotbal”, a spus Rusescu, potrivit gsp.

Ciprian Marica e convins de un singur lucru după ce Rădoi a semnat cu FCSB: ”Asta va face”

Ciprian Marica e sigur că Mirel Rădoi își va pune amprenta pe jocul lui FCSB, care trece prin cea mai neagră perioadă din ultimii ani.

”Viața bate filmul... Îl vedem din nou la FCSB, poate pentru două luni, poate pentru un an sau cine știe... Eu sunt convins că Mirel Rădoi are ambiția necesară și își va pune amprenta pe jocul echipei”, a spus Ciprian Marica.