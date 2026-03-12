CS Minaur Baia Mare s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei României la handbal feminin, după ce a învins-o pe CSM Târgu Jiu cu scorul de 24-19 (12-12), miercuri seara, în deplasare.

Yuliya Dumanska, în formă excelentă în CSM Târgu Jiu - Minaur Baia Mare 19-24

Maria Gomes Da Costa a marcat 5 goluri pentru oaspete, iar Emilia Anna Galinska şi Jessica Quintino Ribeiro au reuşit câte 4 goluri.

Portarul Yuliya Dumanska a avut 13 intervenţii.

Helena Gilda Simao Paulo a marcat 5 goluri pentru echipa gorjeană, iar Irina Zinatulina a înscris 4 goluri.

Portarul Anastasja Babovic Vujovic s-a remarcat cu 15 intervenţii.

În sferturile de finală, Minaur va avea o misiune facilă, scrie Agerpres, urmând să o înfrunte pe CSM Galaţi.

Rezultatele din optimile Cupei (turul 2)

CSM Corona Brașov – HC Zalău 22-18

CSU Știința București – SCM Râmnicu Vâlcea 24-39

HC Dunărea Brailă – Gloria Bistrița 27-32

CSM Unireea Slobozia – CSM Galați 31-32

SCM Universitatea Craiova – CSM Slatina 32-30

CSM Iași – CSM București 24-35

Știința Bacău – Rapid București 26-46

CSM Târgu Jiu – CS Minaur Biaa Mare 19-24

Programul sferturilor de finală (28 martie)

CSM București – SCM Râmnicu Vâlcea (miercuri, 25 martie)

Gloria Bistrița – CSM Corona Brașov (sâmbătă, 28 martie)

CS Minaur Baia Mare – CSM Galați (sâmbătă, 28 martie)

Rapid București – SCMU Craiova (miercuri, 22 aprilie)

Info și foto: CS Minaur Baia Mare