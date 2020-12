Nu mai are loc in pat de TROFEE! :) Poza cu care Lewandowski A RUPT INTERNETUL! Ce a postat superstarul lui Bayern

Robert Lewandowski a avut cel mai bun al carierei.

Atacantul polonez a castigat toate trofeele puse in joc in 2020 cu Bayern Munchen: Bundesliga, Cupa Germaniei, UEFA Champions League, Supercupa Germaniei si Supercupa Europei.

Mai mult decat, fotbalistul de 32 de ani a castigat sezonul trecut si titlul de golgheter atat in Bundesliga cat si in Champions League.

Toate aceste performante i-au adus vedetei lui Bayern si al nationalei Poloniei titlul de cel mai bun fotbalist al anului 2020 la gala FIFA The Best.

Foarte mandru de realizarile sale, Lewandowski a postat o fotografie pe o retea de socializare in care apare inconjurat de toate trofeele pe care le-a castigat in acest an, atat cele individuale cat si cele de la echipa.

Aceasta fotografie vine ca o actualizare a celei pe care polonezul a facut-o dupa ce Bayern a castigat trofeul Champions League dupa finala cu PSG. Atunci Lewandowski a pozat in aceeasi ipostaza, insa doar alaturi de cel mai important trofeu european la nivel de cluburi.