Un fost mare jucator al dinamovistilor nu crede in vanzarea clubului! Anunta DEZASTRUL la echipa: "Falimentul este foarte aproape!"

Ionut Negoita este in negocieri cu un grup de investitori din Spania pentru vanzarea pachetului majoritar de actiuni al clubului Dinamo.

Fondul de investitii spaniol condus de Herminio Menendez negociaza preluarea pachetului majoritar de actiuni al clubului Dinamo de la Ionut Negoita.

Ioan Andone, fost antrenor al "cainilor" a pus cele doua parti in contact si negocierile sunt inca in curs.

Florin Raducioiu, atacantul lui Dinamo din perioada 1985-1990, spune ca nu mai crede in vanzarea clubului Dinamo pana nu vede nimic oficial si este de parere ca aceasta ar fi ultima sansa de supravietuire a clubului:

"S-a vorbit mult in aceste saptamani de Dinamo. Se vorbeste de vanzarea clubului, dar eu, sincer, nu cred pana nu se concretizeaza. Pana nu vad acest contract, eu nu cred. Vreau sa vad faptele. Pana nu auzim in mod oficial ca si-au strans mana respectivele persoane, patronul lui Dinamo si acest fond spaniol, eu nu cred, nu mai cred si vreau sa vad fapte, nu vorbe.

Situatia este deja dramatica de trei ani, suporterii sunt dezamagiti, nemultumiti, echipa e in play-out. Dinamo a ajuns o echipa care se lupta la retrogradare. E clar ca e nevoie de o schimbare totala. Dinamo are nevoie de persoane care sa investeasca in mod echilibrat, cu un proiect pe lunga durata si sa garanteze economic, sa finanteze clubul.

Daca nu se va realiza, daca nu se va concretiza aceasta cumparare a clubului, Dinamo este foarte aproape de un faliment", a declarat Florin Raducioiu pentru Telekom Sport.