Răspunsul lui MM Stoica, după ce Becali a spus că ”trebuia să plătească primul” pentru forma slabă a FCSB-ului

Printre cei criticați de patronul FCSB-ului se numără și managerul general Mihai Stoica, despre care a spus că „trebuia să plătească primul” pentru forma slabă a vicecampioanei.

Oficialul FCSB și-a ”turnat cenușă” în cap și s-a trecut și el pe lista vinovaților pentru situația în care a ajuns gruparea cu baza în Berceni.

Mihai Stoica: ”Nu am știut să gestionăm situația”

„Gigi are dreptate când spune că toată lumea e vinovată, bineînțeles că toată lumea e vinovată. Nu am știut să gestionăm situația. E logic să mă treacă și pe mine.

Gigi consideră că eu, în momentul în care echipa nu joacă cum trebuie nu e bine antrenată, cam așa e, el zice că e și vina mea, așa explică el, na. Eu am altă optică, am lăsat mereu antrenorii să lucreze și nu am vrut să știu prea multe, pentru că aveam impresia că le știu pe toate și începeam să dau indicații antrenorului și nu am vrut.

Clar că nu am cum să nu am nicio vină. Altceva nu are ce să fie, de organizare cred eu că nu a avut ce să spună. Nu aș vrea să vă fac publice mesajele pe care le-am primit în decursul timpului de la Șumudică. Eu nu comentez ce se întâmplă în alte campionate”, a spus Mihai Stoica, la Orange Sport.

Gigi Becali, nemulțumit de activitatea lui Mihai Stoica

Patronul FCSB-ului consideră că vina pentru forma slabă a echipei nu este exclusiv a tehnicianului. Gigi Becali i-a reamintit lui Mihai Stoica (57 ani) de responsabilitatea pe care o are la echipă, în direct la Ora Exactă în Sport, pe PRO Arena.

„Mihai e fratele mai mic, ailalți sunt mai mici. Atât timp cât echipa nu joacă, nu pasează, cât echipa nu joacă nimic... Toți sunt vinovați - toți cei care sunt în echipă.

Trebuiau să platească toți! Cu staff, cu toată lumea! 'Fratele' trebuia primul, după antrenor, să plătească! Pentru că el este în locul meu, dar dacă-i 'frate'... Ce să plătească!?”, a declarat Gigi Becali, la Ora Exactă în Sport, pe PRO Arena.

VIDEO - Gigi Becali, la emisiunea Ora Exactă în Sport

Nicolae Dică, OUT de la FCSB!

În al doilea mandat la FCSB, Nicolae Dică a condus echipa 23 de meciuri, în care a înregistrat 9 victorii, 7 rezultate de egalitate și 7 înfrângeri.

Antrenorul a reușit să califice gruparea roș-albastră în grupele UEFA Conference League, după ce a trecut de Saburtalo, 4-2, Dunajska Streda, 2-0 la general, și Viking, 4-3 la general.

Următorul meci al vicecampioanei este joi, de la ora 22:00, cu West Ham, în grupele Conference League. Partida este LIVE pe PRO ARENA și VOYO.